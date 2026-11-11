Когато небето над Бразилия заплаче, започва шоуто на Верстапен: "Тайната" зад магията на четирикратния шампион

За всеки един фен във Формула 1 вече е известно, че когато Макс Верстапен пристигне в Бразилия, ще се случват чудеса на пистата. Нидерландецът има най-висок процент на класирания на подиума именно на "Интерлагос" - с осем места в първата тройка в 11 състезания. Три от тях бяха блестящи изяви при дъждовно време в Сао Пауло. Още през 2016 година, като 18-годишен пилот във втория си сезон, Верстапен намери начин да направи 13 изпреварвания за 16 обиколки и да се финишира трети.

Макс Верстапен превърна "Интерлагос" в своя сцена

През 2024 година успехът му беше още по-впечатляващ. Стартирайки от 17-а позиция, пилотът на Ред Бул спечели четири места още в първата обиколка, проряза стартовото поле и триумфира с 19 секунди пред Естебан Окон. Година по-късно стартира от питлейна и отново успя да се качи на подиума, финиширайки трети. Миналия уикенд Верстапен отново се озова в последния ред на стартовата решетка, на 21-во място. Този път обаче сякаш всички знаеха какво следва - поредния мастърклас на мокро от нидерландеца.

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"Бразилската магия" на Макс Верстапен

Само за пет обиколки Верстапен успя да се изкачи до 7-о място. В крайна сметка той финишира втори, на 15 секунди зад победителя в състезанието Ландо Норис - и всъщност вярваше, че е могъл да се представи още по-добре. Когато беше попитан как успява да намира възможности спрямо другите пилоти на мокра писта, Верстапен посочи, че трасето в Интерлагос улеснява нещата с промените в надморската височина и различните практични състезателни линии - което е вярно при сухи условия, но се усилва от дъжда. След това той разкри какво точно прави.

"Трябва да се чувстваш добре в колата. Трябва да се чувстваш комфортно, за да можеш да рискуваш може би малко повече, и това ми се отразява доста добре тук", разкри четирикратният световен шампион. Верстапен стартира от 15-то или по-ниско място в последните три Гран при на Бразилия. Въпреки че това доведе до цели 23 изпреварвания по пътя му към три подиума, включително споменатата по-горе победа, нидерландецът би предпочел по-лесно състезание през 2027 година: "Може би догодина бих искал да стартирам малко по-напред, вместо отзад или от питлейна, но ще разберем догодина."

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