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Огромно признание за Карлос Насар! Обявиха го за "Щангист №1" в света

11 ноември 2026, 16:50 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: https://www.facebook.com/bulgariaweightlifting
Огромно признание за Карлос Насар! Обявиха го за "Щангист №1" в света

През миналата седмица българският феномен във вдигането на тежести Карлос Насар затвърди доминацията си на световната сцена. Родният щангист завоюва шампионската титла на Световното първенство в Нинбо, Китай, с феноменалните 415 килограма в двубоя. Това бе четвърти триумф на планетарен шампионат за 22-годишния тежкоатлет от Червен бряг - този път в категория до 95 килограма. Насар постави три световни рекорда - 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и 415 кг в двубоя.

Огромно признание за Карлос Насар

След края на шампионата Карлос Насар бе обявен за "Щангист №1" на Световното първенство 2026 спрямо системата "GAMX Points". От тази година GAMX Points е официалната точкова система на Международната федерация (IWF), като замества досегашната таблица "Роби" за сравняване на постиженията на състезатели от различни категории. Резултатите на Насар получават най-висока оценка, а двубоят му от 415 килограма е най-стойностният от всички осем категории при мъжете. Той носи на Насар общо 1298.05 точки по системата GAMX.

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Карлос Насар

На второ място в тази класация се нареди шампионът и световен рекордьор в категория до 70 килограма - Пьол Пак. При състезателно тегло от 69.850 кг той постигна двубой от 355 кг, който се равнява на 1277.11 точки. Трети е египтянинът Мохамед Юнес Елсайед Абделрахман, който вдигна титлата пир 85-килограмовите с двубой от 390 кг, за който получи 1270.51 точки. При жените №1 е Кук Хянг Сонг от Северна Корея, която триумфира в категория до 69 килограма с рекорден двубой от 275 кг - 1319.64 точки.

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вдигане на тежести Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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