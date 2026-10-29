След скъпите екскурзии: Родители възмутени от 40€ такса за онлайн състезание по математика

Еднодневните ученически екскурзии, чиято цена достига до 50€, възмутиха родителите и тяхното недоволство стигна до омбудсмана на страната, която се зае с казуса.

Сега обаче се появява нова причина за недоволство - таксите за многобройните олимпиади и състезания, на които учениците се явяват през цялата година.

Състезания, от които е добре да се въздържа българският родител? Защо 40€ за екскурзия са много и омбудсманът се занимава с въпроса, а 40 € за онлайн състезание по математика са ОК?", попита Деян Троански в своя профил във Фейсбук.

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Той дава за пример "една "олимпиада", която даже провежда "национален кръг".

Става въпрос за националния кръг на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" (FISO) за деца от предучилищна възраст и ученици от 1. до 12. клас.

В България тя се провежда в направления математика, английски език, IQ, точни науки и изобразително изкуство. Таксата за участие в националния кръг на елимпиадата е 40 евро на участник, на направление. Така, ако дете иска да участва в препитването за повече от едно направление, плаща такса за всяко явяване.

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"Някой неща се научават по лесния начин, като почерпиш от чуждия опит, някой по трудния - от собствен опит. Трудно е, без работещи държавни регулатори. Пълно е с гешефтари! Пазете си парите и най-вече ДЕЦАТА!", призова той.