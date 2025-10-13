В България предлагат на Насар по-малко отколкото на ватман, а в Саудитска Арабия - 7-цифрена сума

Мениджърът на Карлос Насар – Николай Жейнов, даде интервю пред Дарик радио във връзка с актуалната тема за договора на своя клиент с Българската федерация по вдигане на тежести. По думи на агента от родната централа предлагат възнаграждение на трикратния ни световен шампион, което е по-малко от заплатата на един ватман в столичния транспорт. За сравнение, от Катар и Саудитска Арабия дават по 1.5 милиона евро на спортист №1 на България за 2024 година.

Катар и Саудитска Арабия дават по 1.5 милиона евро на Карлос Насар

„Благодаря за възможността, поздравявам всички за третата титла. Първо към семейството, после към Литков, Милко Георгиев, всички“, започна Жейнов в ефира на Дарик. „Истината е каквото Карлос казва. С изключение се смята само купуването на билет от София до Фьорде - това е разходът. Подготовката му, която е около 4 месеца преди началото на шампионата, до стотинка е покрита от негови лични средства – от спонсори. Вместо тези пари да ги използва за себе си, каквото иска да си купи, ги ползва за подготовка. Той харчи негови лични пари, за да се състезава за България. Това е пълен абсурд“, смята той.

ОЩЕ: Ботев: Ако Насар иска да тръгва към Катар, да тръгва! Не можем да го вържем (ВИДЕО)

„Този договор мисля, че не е проблем да го изпратя до медиите. Да погледнете какви небивалици има. Федерацията няма задължение, ако не получи пари от ММС, просто няма задължение и атлетът не може да претендира за пари. Ако не си получат субсидиите, спортистите трябва да преживяват по някакъв начин. Парите са по-малко от на един ватман в столичния транспорт“, допълни мениджърът.

„Този договор е така направен, че ако 1 месец не се обадиш на федерацията, негласно се подновява. Нека не влизаме в темата, но не трябва да занимаваме обществеността с тези неща. Не само цинично и грубо, но ако трябва да сме честни, Карлос 2.5 години е преследван от различни държави с уникални оферти. Във Фьорде те искаха да вземат българския Лео Меси на щангите. Видяхте ли българският отбор да бъде облечен? На Карлос екипа е облечен като национален отбор, целият щаб - с пари от спонсори. Само заради България е направено. А ние го отпращаме към Катар, Саудитска Арабия, предлагат по 1.5 милиона евро на това момче“, разкри Николай Жейнов.

ОЩЕ: Президентът на БФ по вдигане на тежести: Карлос работи за нас! Ако спонсор иска снимка, трябва да го направи (ВИДЕО)