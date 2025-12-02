Валентина Георгиева след операцията: Това е Божият план! Ще се видим на подиума!

„Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! ... Ще се видим на подиума“, това сподели в социалните мрежи двукратната европейска вицешампионка на прескок и пета на олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева, след като преди няколко дни претърпя операция на коляното.

Гимнастичката получи травмата по време на квалификациите на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок. Интервенцията, извършена от д-р Иван Василев, е втора за нея, след като през 2022 година беше оперирана след като получи контузия във финала на европейското първенство в Мюнхен (Германия).

Валентина Георгиева ще се възстановява поне 6 месеца

Въпреки трудния период състезателката на Филип Янев демонстрира увереност и готовност да се върне към големия спорт след възстановяването.

„Първото ми световно първенство не протече така, както очаквах... Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук. Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация. Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко! Ще се видим на подиума.“, написа Георгиева.

