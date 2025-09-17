Весела Лечева: България може да остане без своя флаг на Зимните олимпийски игри 2026 (ВИДЕО)

България може да остане без своя флаг на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. За това предупреди избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Причина за тази крайна мярка от страна на Международния олимпийски комитет са продължаващите проблеми в БОК относно управлението му. МОК вече призна Лечева за легитимно избрана за лидер на централата, но заради заведените съдебни искове след Общото събрание от 19 март 2025 година в Търговския регистър като председател на БОК все още фигурира Стефка Костадинова.

На днешното Изпълнително бюро на БОК членовете му изготвиха позиция, с която още веднъж призоваха г-жа Костадинова да съдейства за разрешаване на казуса, който, както посочи г-жа Лечева, "вече нанася непоправими щети на имиджа на българския спорт".

МОК вече спря финансираните на БОК, а Лечева предупреди, че предстоят и нови санкции, една от които може да бъде отнемането на знамето за предстоящите през февруари следващата година Зимни олимпийски игри. Бившата министърка на спорта заяви, че се надява да не се стига до абсолютно крайния вариант, при който български спортисти изобщо няма да бъдат допуснати до участие на Олимпиадата, а генералният секретар на БОК Данаил Димов допълни, че от действията на старото ръководство страдат само невинни хора.