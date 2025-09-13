Войната в Украйна:

"Г-жа Костадинова срещу Стефка Костадинова": Весела Лечева с коментар за предстоящата съдебна битка за властта в БОК

13 септември 2025, 12:32 часа 382 прочитания 0 коментара
"Г-жа Костадинова срещу Стефка Костадинова": Весела Лечева с коментар за предстоящата съдебна битка за властта в БОК

В МОК е ясно кой е председател на БОК. Това заяви председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Както е известно, Лечева спечели президентските избори 19 март, но не може да встъпи в длъжност, тъй като загубилата Стефка Костадинова не пуска властта. След като случаят не бе разрешен по мирен начин, той бе пренесен в съда, а делата започват в края на септември. Лечева коментира въпроса при гостуването си в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Скандалът в БОК продължава: Лечева и Костадинова в съдебна битка в края на септември

Лечева обсъди работата в БОК, комуникацията с предишното ръководство, както и предстоящите съдебни дела. Тя обясни, че единствената, която има правен интерес от предстоящите съдебни дела, е самата Стефка Костадинова. Лечева е призната от Международния олимпийски комитет за председател на БОК и тя вярва, че от българския съд ще последват примера.

Весела Лечева

"Делата започват в края на септември и ще преминат при висок обществен и международен интерес. Само преди няколко месеца юристите на МОК се произнесоха относно легитимността на събранието на база на получените резултати, документи, доклади от комисии и стенограмите от Общото събрание. Така че, за МОК е ясно кой е председател", каза Лечева и напомни, че новото ръководство на БОК вече е вписано във всички международни структури и регистри.

"Вижда се, че жалбите са писани под индиго. Аз лично нямам съдебна битка. Съдебна битка има г-жа Костадинова – делата са "Г-жа Костадинова срещу Стефка Костадинова", защото тя организира Общото събрание с Белчо Горанов, който 20 години беше неин генерален секретар. Имаха мнозинство при членовете на комисиите, които бяха определени от тях. Те ръководеха Общото събрание, те даваха думата. Негова е и първата жалба. Той съди себе си и собствената си организация. Досега МОК няма такъв казус в своята практика", сподели Лечева и допълни: "Уважавам българския съд. Цялата процедура е в три инстанции - първата е Софийски градски съда. Сигурна съм, че в някоя от инстанциите, ще се стигне до заключението, направено от швейцарските им колеги от МОК."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: От екипа на Лечева разкриха за финансови злоупотреби в БОК и скочиха на "г-н Никой"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
БОК Стефка Костадинова МОК Весела Лечева
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес