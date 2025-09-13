"Г-жа Костадинова срещу Стефка Костадинова": Весела Лечева с коментар за предстоящата съдебна битка за властта в БОК

В МОК е ясно кой е председател на БОК. Това заяви председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Както е известно, Лечева спечели президентските избори 19 март, но не може да встъпи в длъжност, тъй като загубилата Стефка Костадинова не пуска властта. След като случаят не бе разрешен по мирен начин, той бе пренесен в съда, а делата започват в края на септември. Лечева коментира въпроса при гостуването си в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Скандалът в БОК продължава: Лечева и Костадинова в съдебна битка в края на септември

Лечева обсъди работата в БОК, комуникацията с предишното ръководство, както и предстоящите съдебни дела. Тя обясни, че единствената, която има правен интерес от предстоящите съдебни дела, е самата Стефка Костадинова. Лечева е призната от Международния олимпийски комитет за председател на БОК и тя вярва, че от българския съд ще последват примера.

"Делата започват в края на септември и ще преминат при висок обществен и международен интерес. Само преди няколко месеца юристите на МОК се произнесоха относно легитимността на събранието на база на получените резултати, документи, доклади от комисии и стенограмите от Общото събрание. Така че, за МОК е ясно кой е председател", каза Лечева и напомни, че новото ръководство на БОК вече е вписано във всички международни структури и регистри.

"Вижда се, че жалбите са писани под индиго. Аз лично нямам съдебна битка. Съдебна битка има г-жа Костадинова – делата са "Г-жа Костадинова срещу Стефка Костадинова", защото тя организира Общото събрание с Белчо Горанов, който 20 години беше неин генерален секретар. Имаха мнозинство при членовете на комисиите, които бяха определени от тях. Те ръководеха Общото събрание, те даваха думата. Негова е и първата жалба. Той съди себе си и собствената си организация. Досега МОК няма такъв казус в своята практика", сподели Лечева и допълни: "Уважавам българския съд. Цялата процедура е в три инстанции - първата е Софийски градски съда. Сигурна съм, че в някоя от инстанциите, ще се стигне до заключението, направено от швейцарските им колеги от МОК."

ОЩЕ: От екипа на Лечева разкриха за финансови злоупотреби в БОК и скочиха на "г-н Никой"