Войната в Украйна:

Забраниха участието на руски състезатели и на следващите олимпийски игри

14 септември 2025, 12:24 часа 480 прочитания 0 коментара
Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) окончателно забрани на руските представители да участват в квалификациите за Зимните олимпийски игри през 2026 г. Това решение беше потвърдено от украинската спортна федерация, която следи дисциплините бобслей и скелетон. Първоначалните ограничения срещу руските спортисти бяха въведени още през 2022 г. в отговор на инвазията в Украйна, а след края на първоначалния период на дисквалификация те продължиха да се прилагат за неопределен период от време.

Без руски представители в още една дисциплина на Милано 2026

През 2023 г. Международният олимпийски комитет също препоръча на федерациите да запазят ограниченията и да не допускат руснаци и беларуси до състезания дори при неутрален статут. Преди началото на основните квалификационни състезания за игрите през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо IBSF проведе конгрес. На него беше взето решение да не се допускат руски спортисти до международни състезания през сезон 2025/26 г., включително квалификациите за Игрите.

Бобслей

"Намираме се в Кортина д'Ампецо, където само след няколко месеца ще започнат Олимпийските игри. Днес тук приключи конгресът на Международната федерация по бобслей и скелетон. На този конгрес беше взето решение да не се допускат руски спортисти до международни състезания през сезон 2025/26 г., дори и при неутрален статут. Много съм благодарен на моите колеги за това, че взеха справедливо и балансирано решение. Гласуването беше със значителна разлика. Ясно мнозинство гласува, че руските атлети не трябва да бъдат допускани", заяви украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич.

"Емоциите са изключително положителни; свършихме задълбочена работа с националните федерации, имахме възможност да представим на конгреса, да покажем доказателства. Много съм благодарен на всички, които допринесоха за тази работа - тя е всеобхватна, но много важна. Разбира се, много е приятно да се види как всичко това гори "на блато". Затова още веднъж искам да поздравя всички, че на предстоящите олимпийски игри няма да видим руски състезатели по скелетон и бобслей", заяви още той.

По-рано руснаците не бяха допуснати и до олимпийските състезания през 2026 г. в дисциплината санки, както и в хокея, където ще бъдат заменени от Франция в турнирите при мъжете и жените.

Дария Александрова
