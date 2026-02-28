Лайфстайл:

Замфирови отпаднаха рано, Янков - на 1/8-финалите, Зографски с 25-о място

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша) от Световната купа по алпийски сноуборд. Опитният българин преодоля квалификациите, но в първата фаза на елиминациите загуби срещу швейцареца Дарио Кавицел с 0.16 секунди разлика и остана девети в крайното класиране. Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров и Александър Кръшняк бяха победени още в пресявките.

Представянето на Радослав Янков, Замфирови и Зографски

Италианецът Маурицио Бормолини триумфира в надпреварата. В големия финал той спечели срещу корееца Санхо Ли. В спора за бронза словенецът Тим Мастнак надделя над канадеца Арно Годе. При жените първа е японката Цубаки Мики, която във финала се наложи над чехкинята Зузана Мадерова и записа трета победа за сезона. Десетата от Игрите в Милано-Кортина Малена Замфирова отпадна в квалификациите.

Posted by Bulgarian SKI Federation on Saturday, February 28, 2026

Лидер в генералното подреждане за Световната купа при мъжете е италианецът Маурицио Бормолини с 620 точки, докато с най-предно класиране от българите е Радослав Янков - 12-и с 272 точки. Тервел Замфиров има 248 точки на 15-та позиция, а Александър Кръшняк е 26-и със 113 точки. При дамите Цубаки Мики е начело с начело с 680 точки. Малена Замфирова заема 10-о място с 272 точки.

Междувременно Владимир Зографски завърши на 25-о място в в Бад Митерндорф, старт Световната купа по ски скокове. Той записа полети на 198.5 и 185 метра, за да завърши състезанието със сбор от 345.4 точки. Домен Превц триуфмира и увеличи още преднината си в класирането пред Рьою Кобаяши, който днес бе едва осми.

Джем Юмеров
