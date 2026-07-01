Григор Димитров е съгласен да води "Евровизия"

Българската тенис звезда Григор Димитров е настроен позитивно към идеята да води песенния конкурс "Евровизия", който, благодарение на победата на DARA, през 2027 г. ще се проведе в България.

Бившият номер 3 в света, достигал до полуфиналите на Откритото първенство на Австралия, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, разговаря с журналиста Бен Ротенберг по време на Уимбълдън за участието си в "Substack Bounces". По време на този разговор българинът обяви, че е видял спекулации, свързващи го с ролята на водещ на следващата "Евровизия" в България, съобщи wiwibloggs.

Димтиров сподели, че е изключително радостен от победата на DARA. "Това беше толкова готино! Беше невероятно. Много се радвам за DARA. Когато видях изпълнението, си помислих, че може да спечели, защото беше толкова забавно. И следващата "Евровизия" ще е в България", коментира той.

Готов за предизвикателството

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Ротенберг попита дали Григор би бил водещ на събитието и тенисистът заяви, че с него вече са водени неформални разговори за подобна възможност.

"Да, да. Имах няколко разговора по темата. Не директно - никой не ме е питал директно. Не искам да започвам нещо сега. Но помислих, че ще се справя на сцената и да говоря. Но ми трябва някой добър до мен, за да ми помага", заяви Димитров.

Източник: Getty Images

Той допълни, че е отворен към възможността. "Не знам, но може да го обмисля. Зависи от графика ми. Но съм любопитен по някаква причина. Можете ли да си ме представите като водещ?", попита още тенисистът.

Димитров допълни, че се радва за възможността, която се открива пред България. "Много съм щастлив. Това е прекрасно за страната и съм много любопитен как ще организират събитието", добави той.

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Григор също заяви, че е приятел с член на екипа по сигурността на DARA и споменя актрисата Нина Добрев като друго име, което се спряга за евентуална водеща на "Евровизия".

Въпреки че няма опит, Димитров подчерта, че е готов да се впусне в това предизвикателство. "Ще се радвам да опитам", заяви той.