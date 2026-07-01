Джийн Уайлдър ще възкръсне с изкуствен интелект в ново риалити

Стрийминг платформата Netflix ще използва технология с изкуствен интелект, за да възстанови гласа на покойния актьор Джийн Уайлдър за новото риалити предаване "Wonka's The Golden Ticket", предаде "Ройтерс".

За проекта Netflix си партнира с компанията ElevenLabs, специализирана в технологии за синтез и клониране на човешки гласове чрез изкуствен интелект.

Джийн Уайлдър, който почина през 2016 г. на 83-годишна възраст, изигра емблематичния образ на Уили Уонка в класическия филм "Уили Уонка и шоколадовата фабрика" от 1971 г.

"Завръщането" на Джийн Уайлдър

"Повече от пет десетилетия след като Джийн вдъхна живот на Уили Уонка, хора от всички възрасти по света продължават да откриват радост, смях и вдъхновение в неговото изпълнение", каза съпругата му Карън Б. Уайлдър от името на фондацията, управляваща наследството на актьора. По думите ѝ той е притежавал "забележителната способност да носи хумор, удивление и сърдечност", която продължава да вдъхновява поколения зрители.

Предаването "Wonka's The Golden Ticket" е създадено в сътрудничество с Roald Dahl Story Company, която Netflix придоби през 2021 г. Предаването се реализира и с участието на наследниците на Джийн Уайлдър. В него ще се завърне и актьорът Ръсти Гоф, който отново ще влезе в ролята на героя Умпа-Лумпа.

Форматът проследява 12 притежатели на златен билет, придружени от избран от тях партньор, които ще преминават през поредица от игри, изпитания и изкушения в света на Уонка. Само един участник ще спечели голямата награда.

През последните години Холивуд все по-често използва технологии с изкуствен интелект за пресъздаване на гласа или външния вид на починали актьори, сред които Кари Фишър, Харолд Реймис и Пол Уокър.

Премиерата на "Wonka's The Golden Ticket" е насрочена за 23 септември 2026.

Източник: БТА