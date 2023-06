A to JazZ обединява експерти и артисти с мисията за зелена трансформация на културните събития

Към силната музикална заявка тази година фестивалът A to JazZ добавя все по-мащабни действия за устойчива трансформация на културните събития. По време на музикалната конференция A to JazZ Talks ще се проведе специален модул на тема „Екология на музикалните фестивали“, който цели да запознае организаторите на фестивали и културни събития у нас, бизнесите и публиката с устойчиви практики и инструменти, установени на развитите културни пазари. Конференцията ще постави темата на 8-ми юли в РЦСИ “Топлоцентрала”, а международните лектори ще представят възможностите за устойчиво развитие на събитията, кръгова фестивална икономика и измерване и намаляване на техния отпечатък върху околната среда. Надграждайки постигнатото досега, A to JazZ оглавява мисията за изграждане на единен и устойчив подход към организирането на събития и зелена трансформация както в индустрията, така и в нагласите на обществото.

Професионалната конференция A to JazZ Talks се провежда от 2018 г. и има за цел да подпомага работата и развитието на артисти, културни оператори и професионалисти, като ги среща с международни експерти от музикалната индустрия. По този повод у нас идват над 20 фестивални организатори, коуч специалисти, арт директори, букъри и експерти, които ще споделят ключов опит. Екологичният модул ще се проведе на 8 юли с участието на Линеа Свенсон - изпълнителен директор на фондация Greener events, която подпомага устойчивото развитие на културни и спортни мероприятия. Ника Милунович е директор “Устойчивост” на фестивала MetalDays и един от пионерите, най-напреднали в устойчивата трансформация. Специален гост е Бенджамин Сас - създател на Meadows in the Mountain, който е сред най-изявените поддръжници на идеята „да не оставяме следи“. Втората част на форума ще представи инициативата „Better live project”, която обединява единадесет партньора от европейската музикална индустрия в дългосрочен проект за създаването на нов модел клъстерни турнета на артисти в мрежа от промоутъри с цел намаляване отпечатъка от индустрията в околната среда и повишаване на икономическата ефективност на турнетата. Двата модула за артисти и организатори – „Как да се подготвим за шоукейс“ и „Как да достигнем пазара“, ще се проведат на 7 юли с най-изявените арт директори, мениджъри и организатори на музикални събития в Европа. Участниците ще се срещнат с Ориол Рока - артистичен директор на фестивал Mercat de Musica de Vic в Каталуния, Кристин Семба - директор на WOMEX Academy, Ноам “Нани” Вазана - основател и коуч в платформата Why DIY Music, Боян Джорджевич от World Music Chart Europe, Лин Дюит - програмен мениджър на Brussels Jazz Weekend, Рут Колева – артист и основател на Sofia Live Festival, и много други. Обединявайки трите аспекта – артисти, експерти и устойчивост, A to JazZ дава начален тласък за изграждането на устойчива фестивална екосистема от събития с нулев отпечатък за природата и цялостен принос за средата и обществото. Пълната програма на A to JazZ и A to JazZ Talks 2023 е налична на уеб сайта www.atojazz.bg, както и в официалните канали на A to JazZ във фейсбук и инстаграм. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община - Календар на културните събития, Министерство на културата, Министерство на туризма, Национален фонд “Култура”, Италианския културен институт в София, Европейската шоукейс платформа за уърлд музика “Upbeat” и Европейския съюз.

