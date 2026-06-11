Спорт:

Altin Gün се завръщат в София за концерт с най-новия си албум "Garip"

11 юни 2026, 11:28 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Sofia Live Festival, фотограф: Sanja Marusic
Altin Gün се завръщат в София за концерт с най-новия си албум "Garip"

След запомнящото се напълно разпродадено гостуване пред българската публика през 2025г., психеделичната сензация Altin Gün се завръща в София за нов концерт на 26 ноември 2026 г. в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival. През последните години Altin Gün се утвърдиха като едно от най-вълнуващите явления на съвременната световна сцена. Групата от Амстердам съчетава психеделичен рок, фънк, диско, синт поп и традиционна анадолска музика в характерен звук, който едновременно гледа към миналото и звучи изненадващо актуално. Номинирани за Grammy и редовни гости на фестивали като Coachella, Primavera Sound, Lowlands и Glastonbury, те се превърнаха в едни от най-ярките посланици на модерната психеделична музика.

Снимка: Sofia Live Festival

Най-еклектичният албум

Концертът в София ще представи и най-новия им албум "Garip" – петият студиен запис на групата и най-еклектичният проект в кариерата им досега. За първи път Altin Gün посвещават цял албум на творчеството на легендарния турски народен певец, композитор и изпълнител Neşet Ertaş, чийто песни за любовта, копнежа, самотата и човешката съдба са оставили дълбока следа в турската култура.

Още: Електронните легенди Underworld са хедлайнери във втория ден на Sofia Live Festival 2026

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вместо да третират този репертоар като музейна ценност, Altın Gün му вдъхват нов живот. В Garip те преплитат традиционните анадолски мелодии със слоеве от психеделични китари, аналогови синтезатори и пулсиращи фънк ритми. Част от композициите са обогатени със струнни аранжименти, които препращат към египетската популярна музика, боливудските филмови саундтраци и турския арабеск, като в тях ясно се усеща и влиянието на френската и италианската музикална естетика.

Фотограф: Sanja Marusic

"Това е най-еклектичният ни албум досега", споделя басистът и основател на групата Jasper Verhulst. "Искахме да направим нещо различно. По-малко очевидно психеделично, по-малко поп и повече водено от усещането и атмосферата."

В центъра на новия материал е вокалистът и мултиинструменталист Erdinç Ecevit, чиято лична връзка с песните на Neşet Ertaş придава допълнителна емоционална дълбочина на проекта. Израснал със записите на легендарния музикант, той превръща тези композиции в мост между поколения, култури и музикални традиции.

На живо Altin Gün са истинска стихия, концертите им преминават от хипнотични психеделични пасажи към неудържими танцувални груувове, а публиката неизменно се оказва въвлечена в музикално пътешествие без географски и жанрови граници.

Още: Първи концерт на CORONER в София!

Фотограф: Sanja Marusic

Завръщането им в София обещава именно това – вечер, в която анадолският фолклор, психеделичният рок и съвременната клубна енергия ще се срещнат в едно от най-магнетичните живи шоута на европейската сцена.

Ограничено количество Early Bird билети на цена от € 40 са налични само на www.sofialivefest.com, а на 12-ти юни стартира продажбата на билети на редовна цена от € 45 и в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 21ч.

Начало: 22ч.

Още: Нови песни, нова енергия в юлска серия от концерти за ALI

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Sofia Live Festival концерти Altin Gun
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес