На 10 юни 2027 г. ирландският певец Джеймс Бърмингам ще представи в Зала 1 на НДК едно уникално шоу в памет на Джордж Майкъл, по покана на Sofia Music Enterprises. Програмата събира хитовете на Wham! и песните от соловата му кариера – от "Club Tropicana" и "Wake Me Up Before You Go-Go" до "Careless Whisper", "Faith" и "Freedom! ’90".

Идеен мотор и гарант за нивото на проекта е Саймън Нейпиър-Бел, оригиналният мениджър на Wham! и съосновател на Legacy World Artists. Легенда в британския шоубизнес, той е бил продуцент, журналист и мениджър на имена като The Yardbirds, Марк Болън, Ultravox, Шинейд О’Конър.

Още: Ben Caplan с концерт в София в клуб FOMO на 21 май 2027 г.

Бърмингам е избран неслучайно – той е успешен певец, автор на песни и музикален продуцент от Дъблин, който си създава име с концертите си, посветени на музиката и наследството на Джордж Майкъл. Прави турнета пред пълни зали във Великобритания и Европа, като изпълнява песните със същата искреност, душевност и откритост, с които Джордж Майкъл спечели сърцата на публиката.

Всяка година той пее и на рождения ден на Джордж Майкъл в Горинг он Темс, селцето в Оксфордшър, където певецът е живял. Там се събират почитатели от цял свят, за да почетат и музиката му, и човека зад нея.

Мащабният спектакъл включва, освен Джеймс, още и осемчленна група, беквокали, танцьори и визуални ефекти. В програмата звучат "Faith", "Careless Whisper", "Freedom! ’90", "Fastlove", "Father Figure", "Everything She Wants", "I’m Your Man" и още много любими песни.

Шоуто James Bermingham Sings George Michael е представяно в лондонската O2 Shepherd’s Bush Empire, а на 9 април 2027 г. предстои концерт в парижката Salle Pleyel.

Още: Легенадарният Ерик Клептън с първи концерт в България

Достатъчни са първите ноти на "Careless Whisper", за да си спомните с кого сте танцували на тази песен. А щом зазвучи "Freedom! ’90", ще ви се прииска да пеете с цялата зала. Ако музиката на Джордж Майкъл е част от вашата история, не пропускайте тази вечер.

Билети за шоуто "Джеймс Бърмингам пее Джордж Майкъл" в зала 1 на НДК на 10 юни 2027 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от 30 € до 60 €. Деца до 7-годишна възраст влизат без билет, но нямат право да ползват отделно седящо място.