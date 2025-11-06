Войната в Украйна:

Билетите за концерта на Alestorm поскъпват!

06 ноември 2025, 13:43 часа 349 прочитания 0 коментара
Билетите за концерта на Alestorm поскъпват!

Подготовката за концерта на шотландските "пирати" Alestorm навлиза в последната си фаза, а местата в залата са пред привършване. Концертът няма да бъде местен, а ще се проведе така, както е планиран за многофункционалната зала на Joy Station в София. Както беше обявено LUTHARO и ROSES Of THIEVES ще подкрепят концерта на ALESTORM и той ще се състои на 29 ноември 2025 година от 20:00 часа.

Още: CLUTCH с първи концерт в България на 20 май 2026 г.!

Последните билети за това шоу се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg, а цената им от утре сутринта на 7 ноември ще е 80 лева. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана на входа директно от телефон.

Деца до 7-годишна възраст (вкл.) влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.

За Alestorm

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Alestorm е шотландска хеви метъл група от Пърт, сформирана през 2004 г., известна със своя "пиратски метъл" стил, който е смесица от фолк и пауър метъл. Музиката на групата е с тематика, свързана с пирати и мореплаване. Настоящият състав включва Кристофър Боуз (вокал, китара), Дани Евънс (китара), Гарет Мърдок (бас), Елиът Вернон (клавишни, груб вокал), Мате Бодор (китара) и Питър Алкорн (барабани).

Още: Ден преди Hills of Rock 2026: Слушаме Sabaton, Savatage, Epica и SEVI на 23 юли в Пловдив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
метъл концерти Alestorm Lutharo Roses of Thieves
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес