Билетите за концерта на Alestorm поскъпват!

Подготовката за концерта на шотландските "пирати" Alestorm навлиза в последната си фаза, а местата в залата са пред привършване. Концертът няма да бъде местен, а ще се проведе така, както е планиран за многофункционалната зала на Joy Station в София. Както беше обявено LUTHARO и ROSES Of THIEVES ще подкрепят концерта на ALESTORM и той ще се състои на 29 ноември 2025 година от 20:00 часа.

Последните билети за това шоу се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg, а цената им от утре сутринта на 7 ноември ще е 80 лева. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана на входа директно от телефон.

Деца до 7-годишна възраст (вкл.) влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.

За Alestorm

Alestorm е шотландска хеви метъл група от Пърт, сформирана през 2004 г., известна със своя "пиратски метъл" стил, който е смесица от фолк и пауър метъл. Музиката на групата е с тематика, свързана с пирати и мореплаване. Настоящият състав включва Кристофър Боуз (вокал, китара), Дани Евънс (китара), Гарет Мърдок (бас), Елиът Вернон (клавишни, груб вокал), Мате Бодор (китара) и Питър Алкорн (барабани).

