Бляскав оперен гала спектакъл със звездните солисти на Болшой театър гостува за пръв път на 13 ноември в зала 1 на НДК

Един изключителен празник за сетивата предстои за многобройните почитатели на оперната класика и руската сценична традиция у нас тази есен: водещи артисти от най-големия руски театър за опера и балет в света - Болшой, ще пристигнат за първи път в София на 13 ноември 2020 за един незабравим гала спектакъл в зала 1 на НДК.

Солистите на Болшой, водени отЕлена Зеленская (сопрано), Светлана Шилова (мецо сопрано), Андрей Григориев (баритон), Роман Муравицки (тенор), Олга Йонова (сопрано) , Ярослав Абаимов (тенор), ще очароват ценителите с изключителното си певческо майсторство и въздействащи образи от най-обичаните класически заглавия. Всички те впечатляват с богатата си биография на най-престижните роли по световните оперни сцени. Звездната плеяда руски солисти ще зарадва българската публикана Верди, Пучини, Гуно, Чайковски, Офенбах и Моцарт. Ще имаме възможността да чуем фрагменти от най-популярните опери в световен мащаб: Тоска, Травиата, Турандот, Бохем, Риголето, Кармен. Билетите за бляскавия гала спектакъл тръгват в продажба от утре (26 февруари 2020) в 10:00 часа, в мрежата на Eventim Билетен център НДК на цени между 50 и 160 лв.Първите 500 билета от всички ценово категории са с 10% отстъпка.Името “Болшо̀й” не се нуждае от представяне. Най-големият в Русия и един от най-значителните в света театри за опера и балет се е превърнал в световна емблема на безкомпромистно качество що се отнася до класическо изкуство. Днес трупата на Болшой наброява над 900 изпълнители - певци, балетисти, музиканти. На сцената на Болшой са пели Елена Образцова, Фьодор Шаляпин, Галина Вишневская и много други оперни величия, чиито имена за изписани със златни букви в световната културна история. Болшой се е превърнал в един от символите на Русия за всички времена. Удостоен е с всички най-престижни отличия, заради изключителната си роля в руските и световни перформативни изкуства. Тази традиция продължава и до днес - артистите на Болшой театър продължават да обогатяват международната класическа сцена активно - те са едни от най-посещаваните културни артистични трупи в световен мащаб.1.Orchestra 2.Arensky «Song of the off-stage singer»-Raphael-Abaimov Jaroslav-2.18 3.Puccini «Quando me'n vo…»- La Boheme-Musetta-O.Ionova-2.50 4.Puccini «Rodolfo Marcello duet»-La Boheme-R.Muravitsky-A.Grigoriev-4.00 5.Saint-Saens «Mon couer s’ouvre a ta voix»-Dalila- S.Shilova-6.00 6.Cilea «Ecco:respire appena»- Adriana Lecouvreur -E.Zelenskaya-4.20 7.Puccini «E lucevan le stelle”-Tosca-Cavaradossi-R.Muravitsky-4.30 8.Verdi «Dio,Che nell’alma infondere»- Don Carlo- Abaimov Jaroslav-A.Grigoriev-2.20 9.Verdi «O Carlo,ascolta...»-Don Carlo- A.Grigoriev-3.40 10.Offenbach «Belle nuit…»-Les Contes D’Hoffmann- E.Zelenskaya-S.Shilova-4.00 11.Verdi «Bella figlia dell’amore»-Rigoletto- O.Ionova, R.Muravitsky,S.Shilova, A.Grigoriev-6.001.Verdi «Lunge da Lei»-Alfredo-La Traviata- Abaimov Jaroslav-3.30 2.Gounod «Je veux Vivre»- Romeo et Juliette-O.Ionova-4.00 3.Bizet La Habanera-Carmen S.Shilova-4.00 4.Gounod «Ange adorable»- Romeo et Juliette- A.Neklyudov-O.Ionova-4.50 5.Verdi «Cortigiani vil razza dannata»-Rigoletto-A.Grigoriev-5.006.Puccini Nessun Dorma–Turandot--R.Muravitsky-3.50 7.Puccini «Vissi d’arte»-Tosca- E.Zelenskaya-3.20 8.Tchaikovsky «Kuda,kuda,vi udalilis»-Lensky-Eugene Onegin-A.Neklyudov-6.00 9.Tchaikovsky «Lisa Polina duet»-Pique Dame- E.Zelenskaya-S.Shilova-2.40 10.Tchaikovsky «Chto nasha Giz’n…»- German-Pique Dame- R.Muravitsky-2.00 11.Puccini «O,mio babbino caro…»-Gianni Schicchi -E.Zelenskaya-2.00