Британските рок класици The Telescopes идват за рождения ден на Alarma Punk Jazz

Легендарната британска нойз/спейс/дрийм поп/психеделик рок формация The Telescopes, оглавявана от Стивън Лори, пристига у нас за концерт на 5 ноември (вторник) в Зала "Сингълс", НДК, по покана на серията Alarma Punk Jazz на БНР, която днес (31.10 срещ 01.11) навършва 16 години.

The Telescopes пристигат с музиката от съвсем новия си албум "Halo Moon", издаден миналия месец от Tapete Records. По-рано тази година пък Fuzz Club Records обнародваха "изгубения албум" на групата "Growing Eyes Becoming String", записан в студиото на Brian Jonestown Massacre през мразовитата зима на 2013 г., станал после жертрва на повреден харддиск, спасен близо десетилетие по-късно от Стивън Лори и довършен в домашното му студио по време на пандемията. Миналата 2023 г. беше не по-малко плодотворна за създадената през 1987 г. група, което може да се каже и въобще за началото на настоящото десетилетие – и като оригиналност и съдържание, но дори и като количество албуми.

Стивън Лори, основателят и единственият постоянен член на The Telescopes през последните близо 4 декади, е артист с широк спектър от вкусове и влияния, формирали го като автор – от Боб Дилън, The Beatles и Ник Дрейк, през Дейвид Боуи, The Stooges, Suicide и Velvet Underground, до Cаn, Einsturzende Neubauten, Sonic Youth и дори Sun Ra Arkestra.

Самата група The Telescopes оказва ключово влияние върху цялата шугейз, спейс-рок и нео-психеделик вълна в Англия от последното десетилетие на миналия век и първата четвърт на новия; да не изброяваме тук известни на всички ни имена – и по-млади, но и техни съвременници, сред които самите Radiohead.

Подгряващата група

Честта да открият вечерта за The Telescopes се пада на една от най-адекватните и разпознаваеми групи от новата хеви психеделик-рок вълна у нас, а именно – SpaceWeaver (поименно: Николай Маринов - китара, вокали, Теодор Димитров - китара, Симеон Баятов - бас, noise и Михаил Ангелов - барабани). Буквално преди дни беше завършен и финалният микс и мастеринга на дебютния албум на SpaceWeaver, който предстои да излезе съвсем скоро.

Вратите на клуба за чекиране на билети отварят в 20:30 ч. SpaceWeaver ще излязат на сцената точно в 21:00, а The Telescopes – точно в 22:00ч. Но вие идвайте за по питие на терасата пред "Сингълс" още от 19:00, защото почетната селекция, която ще звучи преди концерта в серията A Single Daydreaming Sessions, е на музикантите от Maze Hunters, също едно от най-атрактивните имена на съвременната независима сцена у нас, които наскоро направиха и чудесен откриващ концерт за британците Squid.

БИЛЕТИ има, както обикновено, онлайн в системата на EpayGo и физически на касите на EasyPay. В момента са по 27 лв. В деня на концерта – по 30 лв.

