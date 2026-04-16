"Да празнуваме, да танцуваме!": Мадона обяви новия си албум

Суперзвездата на поп музиката Мадона съобщи, че ще издаде нов албум - "Confessions on a Dance Floor: Part II", на 3 юли с лейбъла Warner Records, пише Асошиейтед прес. Това ще стане 21 години след излизането на оригиналния албум - "Confessions on a Dance Floor". Мадона вече бе подсказала, че предстои втори албум от поредицата. През декември 2024 г. тя публикува видео в Instagram, в което се вижда как е в студиото заедно с продуцента на оригиналния албум Стюарт Прайс.

В официалното съобщение за пресата Мадона споделя посланието, което тя и Прайс са написали за албума. "Трябва да танцуваме, да празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хиляди години – те наистина са духовни практики. В крайна сметка дансингът е ритуално пространство. Това е мястото, където се свързваме – със своите рани, със своята крехкост. Да се забавляваме е изкуство. Това е да преодоляваме границите си и да се свържем с общност от хора със сходни възгледи", пише Мадона, цитирана от БТА.

Още: Легендарният изпълнител, който вдъхнови Мадона и оформи визията ѝ на поп икона

Завръщане и в киното

През март стана ясно, че Мадона се завръща и в киното. Кралицата на поп музиката Мадона бе във Венеция, за да участва в снимките на втория сезон на американския сериал "Студиото" на Сет Роугън, продуциран и излъчван по телевизия "Apple TV+". Освен Мадона, като гост звезда в сериала се снима и актьорът Майкъл Кийтън.

Още: Актриса обвини Кейти Пери в сексуално посегателство