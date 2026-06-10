Испанската звезда BEBE с концерти в София и Варна на 11 и 12 юни

Певицата с ярък артистичен почерк BEBE пристига за свой концерт на 11-и юни в клуб "Маймунарника" в София, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. Гласът на "Malo", "Siempre me quedera" и "Ella" идва в България и ще завладее сцената на клуба с красив микс от фламенко, поп и рок. Това ще бъде една вечер, която остава завинаги.

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След София, известната испанска дива ще бъде във Варна, където на 12-и юни на сцената на "Летния театър" предстои още едно забележително събитие от серията "Summer Sea Garden Concerts". BEBE е артистка, която умее да превръща всяко свое изпълнение в преживяване. Характерният глас и неподражаем стил на певицата обещават един концерт с интимна атмосфера, мощна енергия и испанска страст. Събитието във Варна се очаква с голям интерес и затова организаторите препоръчват хората да се снабдят с билети предварително.

Bebe прави пробив с албума "Pafuera Telarañas" (2004), донесъл ѝ международно признание. Година след това тя печели Латино Грами за "Изгряващ изпълнител", а хитове като "Ella" и "Malo", в които отправя силно послание срещу насилието, ѝ печелят фенове в цял свят. Песните на испанската изпълнителка са поднесени с много искреност и емоционална дълбочина. Темпераментната испанка има множество отличия, сред които и наградата "Гоя", за автентичността и силата на музикатa си.

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Билетите за концерта ѝ в София се разпространяват в Bilet.bg, Eventim.bg и и в клуб "Маймунарника" в деня на събитието.