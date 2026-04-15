Актриса обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Австралийската полиция разследва поп звездата Кейти Пери по обвинения в предполагаемо сексуално посегателство, съобщиха няколко австралийски медии, цитирани от властите в щата Виктория, Австралия, пише ДПА. Телевизиите ABC и 9News цитират полицията на щата Виктория, според която разследването им засяга "случай на сексуално посегателство, което е станало в Мелбърн през 2010 г."

Австралийската актриса Руби Роуз, която е на 40 години, написа във вече изтрит пост в социалната медия Threads, че предполагаемото посегателство срещу нея е станало в нощен клуб в Мелбърн, когато тя е била около 20-годишна. Пери кетагорично отрича обвиненията. Екипът на певицата каза в изявление, разпространено от американска медия, че обвиненията на Роуз "не само са категорично неверни, но са опасни, безразсъдни лъжи".

Снимка: Getty Images

В пост късно във вторник Роуз написа, че е приключила с показанията през полицията. "Това означава, че вече не мога да коментирам, препубликувам или говоря публично за който ѝ да е от тези случаи или хора, които са свързани с тях", написа тя.

Роуз живее открито като лесбийка от 13-годишната си възраст. Тя играе в телевизионния сериал "Оранжевото е новото черно", както и във филми като "Джон Уик 2", "Перфектният ритъм 3" и "Мега звяр".

Кейти Пери, известна с хитове като "Firework" и "Teenage Dream", в момента има връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. Миналата година тя стана известна като се присъедини към изцяло женския екип, който летя за кратко в Космоса на борда на космическия кораб на компанията Blue Origin.