Мадона превърна новия си албум в провокативен 10-минутен филм (ВИДЕО)

Американската попзвезда Мадона представи 10-минутния късометражен филм със заглавие Confessions II - The Film, в който участват редица известни личности, сред които певицата Сабрина Карпентър, моделът Кейт Мос, актьорите Бенедикт Къмбърбач и Ричард Е. Грант, предаде ДПА. Лентата беше показана за първи път на кинофестивала "Трайбека" в Ню Йорк и вече е достъпна в платформата Ютуб. Филмът е създаден като визуален съпровод към новия албум на Мадона "Confessions II", който се очаква да излезе следващия месец.

Снимка: Getty Images

Още: 67-годишната Мадона изнесе изненадващ концерт (ВИДЕО)

В продукцията участват още Джулия Гарнър, Гуендолин Кристи, Шайгърл и дъщерята на Мадона - Лурдес Леон, както и футболистите на „Челси“ Коул Палмър и Жоао Педро.

Припомняме, че Мадона поставя силен акцент върху колаборациите в предстоящия си албум "Confessions II", а най-голямото внимание безспорно привлича дуетът ѝ със Сабрина Карпентър. Двете обединяват сили в песента "Bring Your Love" - проект, който създава мост между поколенията.

Кинематографично преживяване

Филмът включва шест песни от предстоящия албум и съдържа редица провокативни и сюрреалистични сцени, характерни за стилистиката на Мадона, пише ДПА. Певицата определи проекта като "цялостно кинематографично преживяване", изградено от свързани музикални епизоди, а не като традиционен музикален видеоклип, пише БТА.

Още: Мадона изненадващо се появи на "Коачела" и направи фурор (ВИДЕО)