Дебютният албум на Oasis номер 1 в британските класации 30 години след издаването

"Definitely Maybe" - дебютният студиен албум на Oasis, отново оглави класациите в Обединеното кралство в петък, 6 септември, 30 години след първоначалното му издаване.

Компанията Official Charts Company, която обяви новината, каза, че това е първият път от 14 години насам групата да оглави класацията за албуми. Любимият запис, който дебютира на първо място при издаването си през септември 1994 г. – се завърна на върха на класацията след 408-процентов ръст на продажбите и стриймовете на седмична база, добавя изданието. Това беше подпомогнато от издаването на "30th-Anniversary Deluxe Edition", което включва първоначално отхвърлени записни сесии в Monnow Valley Studio в Уелс и Sawmills Studios в Корнуол, както и алтернативна демо версия на "Sad Song".

Още: Неистово търсене на билети: Oasis добавиха още дати към турнето си

Мартин Талбот, главен изпълнителен директор на Официалните класации, поздрави братята Галахър за техния триумф на върха на класациите. "Сякаш огромното търсене за датите на тяхното турне не е достатъчно доказателство, непреходната сила на Oasis е подчертана от успеха на "Definitely Maybe" тази седмица", каза той.

Постижението идва малко повече от седмица, след като пионерите на бритпопа от 1990 г. зарадваха феновете, като обявиха, че ще се съберат отново за поредица от концерти следващата година, след като братята Ноел и Лиъм Галахър сложиха край на скандалната 15-годишна вражда.

В отговор на съобщението за първото място групата написа в X: "Огромни благодарности на всички, които подкрепиха Oasis тази седмица".

