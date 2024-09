Джон Бон Джоуви спаси жена от самоубийство на мост в Нешвил (ВИДЕО)

Американската рок легенда Джон Бон Джоуви помогна за спасяването на жена, която стоеше на ръба на мост в град Нешвил (щата Тенеси) и изглеждаше така, сякаш е готова да скочи в опит за самоубийство.

Музикантът убеди жената да слезе на безопасно място и да се върне на пешеходната част на моста. Той и екипът му я забелязали да стои над парапета на моста над река Къмбърланд, докато снимали музикален клип.

American musician Jon Bon Jovi helped save a woman who was standing on a bridge in the city of Nashville: the musician convinced the woman to step off a ledge over the Cumberland River to safety - local police department



