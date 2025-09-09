Дони и "Бон-Бон" с вдъхновяващ химн на обичта на Sofia Summer Fest

Едно от знаковите имена в българската популярна музика – Добрин Векилов-Дони, ще бъде специален гост на концерта „Нещо ново“ на „Бон-Бон“ на Sofia Summer Fest (11 септември). Талантите от школата на Рози Караславова и артистът, който вече три десетилетия отглежда публика с вкус за култура с работата си като продуцент, композитор и част от „Фондацията“, ще изпълнят песента „Искам теб“. Пресъздаден от децата, шедьовърът по текст и музика на Дони добива още по-епично звучене и се превръща в химн на обичта.

„Направих предизвикателство в социалните мрежи за запис на тази песен с детски вокали малко след като я представих премиерно с „Фондацията“ и сборна формация на наградите на „Бг Радио“. „Бон-Бон“ се справиха прекрасно. Като чух демото си помислих, че „Искам теб“ все едно за тях е писана.“, споделя Дони. „С „Бон-Бон“ ни свързва дългогодишно приятелство. Те са правили мои песни многократно и сценичната ни синергия винаги е била силна. На 11 септември ще повторим магията.“

Снимка: PR

Новия албум на "Бон-Бон"

На Sofia Summer Fest „Бон-Бон“ ще представят новия си албум „30“, с който отварят нова глава в музикалната си история. Танцувален, дързък в поп звученето си и усмихващ с идеята си за силата на мечтите и приятелството, проектът включва колаборации с обичани имена като Мария Илиева, Графа, Иван Лечев, Дара Екимова, LATIDA и Венци Венц. Специален гост в „Нещо ново“ ще бъде харизматичният актьор Дарин Ангелов, чиято приятелска история с „Бон-Бон” във времето прелива в различни социални каузи и творчески проекти, най-актуалният от които е филма „Ема от Шоколандия”.

Снимка: PR

В мащабната детска продукция звездата на Народния театър си партнира с малкия бонбон Дария. На сцената ще се качат още победителите от "Един за Друг " Niki Rice и LATIDA, a дали към тях ще се присъединят още ярки звезди и пораснали Бонбони – предстои да разберем.

Магията на „Нещо ново“ ще бъде споделена и от мощен лайв бенд в състав Сара Чакърова, Цветан Маринов, Александър Васев, Емилио Мархолев и Калоян Минчев. В рамките на събитието на живо ще прозвучат „Сън е само“ и енергизиращата колаборация на „Бон-Бон“ с Венци Венц „Чашата“ - новите сингли от албума „30“, който вече е достъпен във всички дигитални платформи. Създадена в рамките на творчески лагер за писане на музика от деца, „Сън е само“ се изпълнява от Александра Тотева - АТИ, Александър Марков и Георги Георгиев от B!ON. Специално участие в режисираното от Радостин Събев-Шошо видео към „Сън е само“ има Деа Митрева от „Бон-Бон“, която танцува с много финес, тренира спортна гимнастика и има много награди.

Билетите за „Нещо ново“ вече са в продажба в Eventim.bg