Едно последно писмо до нарцисиста: Ваня Щерева с нова песен (ВИДЕО)

След "Пак ще се влюбиш", Ваня Щерева изненадва публиката с новия си сингъл "6 без 10" – песен, вдъхновена от лятото и личния избор да го носиш в душата си, дори навън да е буря. "Предстоеше ми яхтено пътешествие. Помислих си, че там ще е идеално за снимане на клип. Заминавахме с Алекс Богданска – ние редовно се снимаме една друга, и си казах – защо не. Прегледах всички неиздадени песни от предстоящия ми албум, но никоя не подхождаше на това лятно настроение и безметежност, което предстоеше. Трябваше ми чисто нова песен.", разказва Щерева. 

Така само за един час посред нощ на дивана се раждат мелодията и текстът на "6 без 10", а на сутринта Камен Колев прави аранжимента и записват вокалите. Лятното видео е колаж от кадри – морски разходки с яхта заедно с непознати, които бързо се превръщат в приятели, снимки с Алекс Богданска, "крадени" мигове от борда, красиви жълти поляни на село и пътуване с кемпер до река Арда с Йоана (Yokko). "Бяхме си обещали "Без телефони", но беше невъзможно да не запазя и това приключение", казва Ваня. Монтажът е направен лично от нея, включва и кадри, предоставени от организаторите на яхтения фестивал.

Мирис на свобода и безгрижие

"Музиката носи мирис на свобода и безгрижие. Точно такова беше и моето лято, затова във видеото ви каня на разходка из него. Текстът този път не е насочен към конкретен човек – лирическият герой е събирателен образ от две бивши мои истории, които са се случвали на всички. Затова песента става близка за миг на всеки, защото са преживели същото. Стартират с любовно бомбардиране, завладяват, бързо те приемат за даденост, и почват да се правят на 6 без 10 - твърде познат нарцистичен модел", допълва тя.

"Много хора се мъчат да запазят връзки, които ги държат на тръни и не се чувстват щастливи в тях. Такива нездравословни отношения често прерастват в насилие. Моята рецепта е да си тръгваме незабавно от тях, да знаем, че някъде там ни чака по-добро. Да приемем с лекота изгубеното по пътя, да изберем да сме щастливи със себе си. Да дишаме свобода", казва още Ваня Щерева.

Яна Баярова
