Войната в Украйна:

Незрящият класик на българската симфонична музика, ослепял на 11-годишна възраст

18 октомври 2025, 19:30 часа 288 прочитания 0 коментара
Незрящият класик на българската симфонична музика, ослепял на 11-годишна възраст

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Петко Стайнов (1896–1977) е българският композитор и пианист, който макар и загубил зрението си в детска възраст, написва едни от най-емблематичните за българската симфонична традиция хорови творби. Ослепял на 11-годишна възраст, Стайнов завършва музикалното си образование в Германия, става председател на Дружеството на българските композитори и директор на Народната опера.

Кратки биографични данни

Роден на 1 декември 1896 г. в Казанлък, Стайнов завършва Института за слепи в София (1915), а по-късно и Дрезденската консерватория (1923). Умира през 1977 г.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Творби

Сюити: "Тракийски танци" (1925); "Приказка" (1930). "Тракийски танци" е първата му голяма партитура след завръщането му от Дрезден, която през 1926 г. е допълнена и с "Мечкарско".

Симфонични поеми: "Легенда" (1927), "Тракия" (1937).

Други оркестрови творби: Симфонично скерцо (1930), концертни увертюри Балкан (1936) и Младежка увертюра (1953).

Симфонии: №1 (1945), №2 (1949).

Песни за смесен хор: "Изгреяло ясно слънце", "Де, бре, Димо", "Пусти, Димо" и др.

Хорови балади: "Тайната на Струма" (1931), "Конници" (1932), "Урвич" (1933), "Сто и двайсет души" (1935), "Момина жалба" (1936), по-късни: "Другарят Антон" (1954), "Кум Герман" (1955).

Обществена дейност

Петко Стайнов е основател и председател на Дружеството "Съвременна музика" (1933–1944), което е предшественик на Съюза на българските композитори.

Директор на Народната опера (1941–1944).

Академик (БАН, 1941); директор на новосъздадения Институт за музика с музей при БАН (от 1948 до смъртта му).

Съосновател на Националния събор на народното творчество – Копривщица (1965).

Признание и наследство 

Емблематични за българската симфонична традиция стават неговите "Тракийски танци" и поемата "Тракия".

Негов паметник-бюст е поставен в Борисовата градина в София.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
българи музика композитор музикант Академик Петко Стайнов Невъзпятите герои
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес