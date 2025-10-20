Любовната болка преминава в сила в новия сингъл на Gosh "Дилеми" (ВИДЕО)

След силния емоционален заряд на песента "Лицемерно е", Георги Георгиев - Gosh се завръща с новия си сингъл "Дилеми". Песента уверено "говори" за една вече приключила любов – не с гняв, а със смирение. С текст, музика и аранжимент, създадени изцяло от него, "Дилеми" е изповед по ноти. Лирическият герой не търси отговори, а признава болката, за да може да продължи напред. За Gosh дилемите са постоянни спътници в живота и самият той ги определя като творческо гориво. Те го тласкат към смели експерименти и нестандартни решения. От тях се раждат най-силните песни, защото за един артист болката не е край, а начало.

"Дилеми" е песен за онези, които палят искрата в нас, но ни изоставят, когато най-много имаме нужда от тях. За сянката, която остава – физическо присъствие без подкрепа, без доверие. За филма, който е бил за двама, но реалността се оказва далеч по-различна.", разказва Gosh.

Още: Българският дует Lunikk е номиниран за престижните Music Moves Europe Awards 2026

Изпълнителят прави премиера на сингъла по време на workshop сесия на Sofia Songwriting Camp. Екипът остава впечатлен от дълбочината и искреността на песента. Признанието от доказали се артисти затвърждава мястото на Gosh като един от най-искрените и експериментални гласове на новата музикална сцена.

В търсене на локация, която да улови емоцията на "Дилеми", екипът избира изоставен комплекс в Царево – място, със същата емоционална пустота, която се усеща в песента. Режисьор на продукцията е Симеон Михалков, чиито кадри в тъмната цветова гама превръщат визуалния език в естествено продължение на текста.

Още: "Заваля": Силен дебют на Дария Томова в българската музика (ВИДЕО)

Специално присъствие в клипа има Мария Одажиева – артист, който улавя детайла и емоцията с изключителна чувствителност. Срещата ѝ с Gosh се случва в училището, където той изучава актьорство за куклен театър, а тя – художествено осветление. Тази творческа връзка добавя личен пласт към визуализацията, превръщайки клипа във вълнуващ диалог между светлина и сянка, между минало и движение напред.

От сцената към студиото – нови творчески територии за Gosh

След успешното си участие в мюзикълите "Fame" и "Семейство Адамс", под режисурата на Петър Одажиев, 2025-а се оказва година на нови артистични хоризонти за Gosh. Изпълнителят и автор на песни бе част от Songwriting Camp в Пампорово, организиран от Павел Денов-Pashata (Torino & Pashata), където работи с различни артисти. Именно в тази среда на споделено вдъхновение се засилва интересът му към писането на музика за други изпълнители и изграждането на аранжименти – нова посока, която разширява почерка му отвъд личните проекти и го утвърждава като артист с визия и гъвкавост. И ако сингълът "Дилеми" е показател за посоката, в която Gosh върви, то бъдещето му обещава още много огън, който осветява ярко пътя му.