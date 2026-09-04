Еxpectations представят "Say Hello": Първи клип и втори сингъл от предстоящия им албум (ВИДЕО)

"Say Hello" е второто парче, което българската хардкор банда Expectations представя от предстоящия си, пети албум "My Last Time To Shine". Видеоклипът е дело на Ивайло Тотев, който в периода 2013-2017 г. е барабанист на бандата и е снимал клиповете към парчетата "The Death of Me" и "After Twenty Years".
Новият албум на Expectations вече може да бъде поръчан предварително от лейбълите Balkan Sprachbund Records (България) и Bound By Modern Age Records (Германия). Той излиза на 25 септември на грамофонна плоча, компактдиск и дигитално. Седмица по-късно Expectations се включват в балканското турне на Madball, Desolated и Combust, което ще премине и през София на 9 октомври. Expectations ще открият концерта в "Топлоцентрала".
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