hug or handshake превръщат "Поля от слънчогледи" в история за живота след пепелта

След като "Молец" поставиха началото на "Хитове с 1% промяна" с новата си версия на емблематичното "Бягство" на дует Авеню, кампанията продължава с още една добре позната българска песен. Този път hug or handshake дават нов живот на "Поля от слънчогледи" на "Остава". Песента от 1994 г. получава различно звучене и ново емоционално послание.

В основата на "Хитове с 1% промяна" стои идеята за малката промяна с голям ефект. Съвременни български артисти дават нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век, като ги преобразяват от минор в мажор. Музикалната трансформация се превръща в символ на промяната на настроението и посоката, напомняне, че дори когато една история изглежда завършена, тя може да има ново продължение.

Идеята следва философията на "Един Процент Промяна", а именно да насърчи хората да отделят 1% от доходите си за каузи, които имат нужда от подкрепа. Малка част от личния бюджет, която, когато се превърне в постоянен жест за много хора, може да доведе до голяма промяна.

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Именно това усещане носи и новата версия на "Поля от слънчогледи". hug or handshake превръщат познатата песен в история за надеждата, възстановяването и живота, който може да се появи отново там, където всичко изглежда изгубено.

Видеоклипът към песента е заснет в изгорелите гори край село Безден, засегнати от пожарите през миналото лято. На фона на почернелия пейзаж песента придобива нов смисъл, а именно като обещание, че след разрушението може да има възстановяване, а след пепелта отново може да се появи живот.

Изборът на това място звучи особено силно и на фона на настоящото лято, в което тежки пожари отново засегнаха различни части на Европа, напомняйки колко уязвими са природата и цели екосистеми пред лицето на огъня. На този фон видеото на hug or handshake не се фокусира единствено върху разрушението. То насочва погледа към това, което идва след него, към възможността природата да се възстанови и към надеждата, че там, където днес има пепел, утре отново може да има живот.

"Поля от слънчогледи" се превръща в своеобразно обещание, че промяната може да започне от малки и постоянни действия и че надеждата понякога се крие именно на местата, на които най-малко очакваме да я открием. "За нас тази песен е за надеждата, за онези моменти, в които изглежда, че всичко е приключило, но животът намира начин да започне отново. Хареса ни идеята да поставим "Поля от слънчогледи" точно сред следите от пожар, защото там посланието за промяната се усеща по съвсем различен начин." – споделят момчетета от hug or handshake.

Новият прочит на "Поля от слънчогледи" е втората музикална история от "Хитове с 1% промяна" – проект, който показва как една малка промяна може да даде нов живот не само на позната песен, но и на посланието зад нея. А историята на "Хитове с 1% промяна" все още не е завършена. Предстои още една музикална среща, в която позната песен ще получи ново звучене и нова посока. Защото понякога е достатъчен само 1% промяна, за да започне нещо много по-голямо.