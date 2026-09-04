Трима шампиони с Левски няма да играят в Лига Европа

Левски карторекира 21 футболисти от разрешените 25 в лист "А" за предстоящите срещи от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщиха от УЕФА. Лекуващите контузии Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов останаха извън състава. Младите Владимир Огнянов и Стивън Стоянчов също са извън групата, но те могат да попаднат в лист "Б". Малийският нападател Сангаре продължава възстановяването си и се очаква скоро отново да бъде на разположение на старши треньора Хулио Веласкес.

Мустафа Сангаре няма да играе в Лига Европа

Испанският специалист явно е преценил, че няма да може да разчита пълноценно на Мустафа Сангаре за двубоите от континенталната надпревара. Африканският таран претърпя операция на коляното през март, след което се завърна на терена през юли като резерва в мача за първенство срещу Локомотив София, но след това получи нова травма и отново трябваше да почива.

Левски има право на лист "Б"

В състава са включени Акрам Бурас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които в момента лекуват травми, но се очаква да бъдат готови за игра към средата на октомври. Промени в групата може да бъдат правени при тежки контузии, които вадят полеви играч от терена за повече от 60 дни или вратар за повече от 30 дни. Левски може да заяви неограничен брой собствени юноши на възраст до 21 години в лист "Б", в който се очаква да попаднат вратарят Огнян Владимиров и нападателят Стивън Стоянчов. Този лист може да се попълва до 24 часа преди всеки отделен мач от турнира.