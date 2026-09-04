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Новият в ЦСКА ще играе в Европа: Двама излишни извън групата

04 септември 2026, 14:15 часа 681 прочитания 0 коментара

Отборът на ЦСКА обяви групата, с която ще участва в турнира на УЕФА Лига на конференциите. Впечатление прави влизането в списъка на последното ново попълнение - бившият защитник на Лудогорец и Локомотив Пловдив Диниш Алмейда. Също така в групата на лист "А" са младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. В лист "Б" попадат всички юноши на клуба, които са собствени продукти и този бист може да бъде допълнен непрекъснато 24 часа преди мач.

ЦСКА оставя двама извън групата за Европа

В групата на ЦСКА за мачовете от Лигата на конференциите не попадат десният бранител Тамимо Уори, когото Христо Янев доведе от Ботев Враца, както и крилото Алехандно Пиедраита, за което очакванията са скоро да напусне "червените" с трансфер в посока Торонто от американската МЛС. Според източници, ЦСКА ще подпише с още един играч на ключова позиция, като се очаква и той да бъде включен във въпросния лист "А". Срокът за картотекиране на играчи в евротурнирите изтече на 2 септември, но "армейците" ще се възползват от вратичка.

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Диниш Алмейда

ЦСКА ще играе в Европа до края на годината

ЦСКА има гарантирани 6 мача в Лигата на конференциите. "Червените" започват участието си в Европа на 15 септември с домакинство на Монако. През октомври "армейците" са гости на Нордселанд, а до края на годината ще играят по два мача в Европа на месец. Гостуване на Панатинайкос и домакинство на Трабзонспор през ноември и гостуване на КуПС и домакинство на Тун през декември.

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ЦСКА Лига на конференциите Диниш Алмейда
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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