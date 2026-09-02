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Virginia Records не продуцира победата на DARA: Рут Колева за това какво стои зад разрива

02 септември 2026, 8:13 часа 401 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Virginia Records не продуцира победата на DARA: Рут Колева за това какво стои зад разрива

Честито на DARA! Така певицата Рут Колева коментира обявяването на раздялата на победителката от "Евровизия" с нейната звукозаписна компания Virginia Records. Колева подчерта, че компанията няма никакъв принос към триумфа на DARA и вероятно това е част от причината за разрива.

"Покрай раздялата с Virginia Records отново започва едно удобно пренаписване на историята, нека си припомним какво реално се случи. DARA спечели Евровизия 2026. Но тази победа НЕ БЕШЕ продуцирана, финансирана и изградена от Virginia Records. Проектът зад „Bangaranga“, продукцията, таксата за участие и огромна част от риска зад българското участие бяха поети от K2ID Productions и Илиас Кокотос. Ако във Virginia толкова много са вярвали в DARA през последните 10 години - защо не я изпратиха на Евровизия по-рано? Защо не инвестираха в този шанс? Защо не застанаха зад подобен международен проект години по-рано? Защо трябваше чужд екип да поеме риска, да намери ресурсите, да построи проекта и да стигне до победата?", попита Рут Колева.

"Тази раздяла ясно показва какво се е случило"

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По думите й след като DARA е спечелила, изведнъж станало много лесно да се обикалят телевизионни студиа и да се говори за „нашата победа“.

"Не може 10 години да имаш един от най-силните поп артисти в България и чак когато някой друг го заведе до върха на Европа, да се появиш за снимката със статуетката и да твърдиш, че е твоя заслуга. Това не е „наша победа“ по подразбиране само защото артистът има договор с теб. Победата е преди всичко на DARA", написа още Колева.

Тя е на мнение, че ако ще благодарим на хората, без които тази победа реално нямаше да се случи, името, което трябва да се казва много по-силно, е Илиас Кокотос и K2ID Productions.

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"Те повярваха достатъчно, за да рискуват. Те направиха проекта. Те помогнаха България изобщо да има този шанс", пише още певицата.

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"Тази раздяла ясно показва какво се е случило. И какво Virginia са и не са направили за своя артист. Така че поздравления, DARA. Sky is the limit", завършва тя.

Раздялата

Вчера DARA обяви, че след 10-годишно сътрудничество, прекратява работата си с Virginia Records.

"Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока. След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край. Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност. Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават. Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои", написа в социалните мрежи самата DARA.

Според изданието Eurovisionfun досега тя не е издала нова песен след "Bangaranga", тъй като е чакала договорът ѝ със звукозаписната компания да изтече, преди да предприеме каквито и да било по-нататъшни професионални стъпки.

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Рут Колева Евровизия DARA Virginia Records
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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