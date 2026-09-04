Онлайн плащанията на местни данъци такси през дигиталните канали на ОББ с рекорден ръст за първото полугодие на 2026 г.

Впечатляващ ръст от 267% в броя на платените местни данъци и такси през ОББ Мобайл и ОББ Онлайн за първото полугодие на 2026 г. сочи статистиката на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България. Броят им нараства от 18 493 за първото полугодие на 2025 г. на 67 812 платени задължения през същия период на 2026 г. на обща стойност от близо 10.5 млн. евро.

Както през 2025 г., така и през 2026 г. най-голям брой плащания и най-висока обща стойност са отчетени в периода 1 януари-30 април. Обяснението е, че повечето от физическите и юридическите лица са ги направили, за да се възползват от 5% отстъпка, която е регламентирана от Закона за местните данъци и такси при плащане на задълженията в пълен размер. За първите четири месеца от 2026 г. това са 59 481 плащания на стойност 8.7 млн. евро, като за останалите два месеца от полугодието са направени 8331 плащания на стойност 1.77 млн. евро.

„Включването на услугата за плащане на местни данъци и такси през ОББ Мобайл бе една от най-желаните услуги за нашите клиенти и сме изключително доволни от факта, че те се възползват все по-активно и масово от нея. Нашата стратегическа цел е с помощта на мобилното ни приложение клиентите да имат все по-голям достъп до максимално полезни услуги в тяхното ежедневие, като им спестяваме време, оптимизираме разходите им и подобряваме качеството им на живот.“, споделя Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, операции и данни“ на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България.

Според данните на ОББ големият ръст в броя плащания се дължи на два основни фактора - добавянето на услугата в ОББ Мобайл, което позволява на физическите лица да погасят своите данъчни задължения към местните данъчни администрации бързо и удобно през телефона си. Така например само за София този ръст е 169% при броя плащания спрямо първото полугодие на 2025 г. Друг важен фактор за по-големия брой платени данъчни задължения и по-високия общ размер на сумите е разширяването на обхвата на услугата чрез включването на нови общини в нея. Услугата стартира в ОББ Мобайл с 19 общини, а към настоящия момент те вече са 60 и продължават да се увеличават, като предстои към тях да се включат Варна, Добрич и Плевен.

Няма никакви изненади в това, че София, Бургас и Пловдив държат най-голям дял от направените плащания. Същото се отнася и до типа местни данъци и такси, които най-често се погасяват през ОББ Мобайл и ОББ Онлайн – това са данъците за недвижими имоти и автомобили и такса битови отпадъци. Показателно е, че по степен на ползваемост на услугата за първото полугодие на 2026 г. дигиталните плащания на местни данъци и такси през ОББ доближават резултатите на Системата за електронно плащане на Портала на електронното управление, създаден от Министерството на електронното управление. За същия период на годината през него са заплатени 13 млн. евро, като тенденцията към все повече онлайн разплащания е очевидна, доколкото по публични данни същата по размер сума е събрана през портала за цялата 2025 г.

Възможността за заплащане на местни данъци и такси през ОББ Мобайл и ОББ Онлайн е налична за 60 общини, с които банката вече има сключени споразумения. Последните такива са Панагюрище, Две Могили, Лесичово, Аксаково и Елена. В общините, част от услугата на ОББ, живее над 50% от населението на Република България, като работата по включването и на останалите общини в страната ще продължи, за да може всички клиенти на банката, независимо от това къде имат задължения към местните власти, да могат да ги заплащат лесно, бързо и удобно през дигиталните канали на ОББ.

Списък на актуалните общини: Айтос, Аксаково, Асеновград, Белоградчик, Белослав, Берковица, Брезник, Бургас, Бяла Слатина, Велико Търново, Велики Преслав, Велинград, Видин, Враца, Вършец, Горна Оряховица, Две Могили, Долна Митрополия, Долни Чифлик, Дупница, Елена, Иваново, Казанлък, Карлово, Кърджали, Куклен, Кюстендил, Лесичово, Ловеч, Любимец, Малко Търново, Мездра, Момчилград, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Поморие, Правец, Приморско, Разград, Разлог, Рила, Русе, Садово, Самоков, Свиленград, Своге, Симитли, Сливен, Сливо поле, Средец, Столична, Търговище, Хасково и Червен бряг.