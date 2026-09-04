Легендарните Azymuth идват в София за 50 години "Samba doido"

Преди половин век легендарното трио Azymuth слива джаз-фънк и самба в звучене, което кръщава "samba doido" ("луда самба"). Mузикантите, които са родом от Рио де Жанейро, превръщат експерименталната и свободна природа на стила, носеща специфичен градски дух и естетика, в запазена марка. Тази смесица не спира да намира пътища през диджей сетове, семпли и клубни нощи по целия свят. На 3 октомври в Малката Текила София публиката ще има удоволствието да ѝ се наслади в цялата ѝ пъстрота – на живо, в изпълнение на бразилските музиканти – с хипнотичния груув, космическите синтове и емблематичните ритми.

От култовото парче "Jazz Carnival" от албума "Light as a Feather" (1979) до модерни трактовки, звукът на Рио превзе света. С над 30 издадени албума зад гърба си, Azymuth са една от най-дълголетните групи на световната сцена и неоспоримо влияние. Басистът Алекс Малейруш (Alex Malheiros) от основния състав е днешният пазител на музикалното наследство на Azymuth – роля, която му e като лична мисия. До него към момента застават Дуду Виана (Dudu Viana) на клавирите, минал през студиата на Роберту Менескау (Roberto Menescal), Маркуш Вали (Marcos Valle) и Жоау Боску (João Bosco), и барабанистът Ренато Маса (Renato Massa), свирил с Маркуш Вали и Ед Мота (Ed Motta). Групата продължава да създава и издава актуална продукция, като новият студиен албум от 2025 се нарича "Marca Passo".

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Влиянието на Azymuth е всеобхватно. Групата е работила с имена като 4hero, Madlib и Jazzanova, а песните са ползвани от Тео Париш (Theo Parrish), Рон Трент (Ron Trent), Global Communication и Даниел Моник (Daniel Maunick). 50-годишната история се развива и е все така интригуваща за новите поколения диджеи и продуценти по света.

Концертът в София е част от голямо есенно европейско турне, което минава още през Лисабон, Порто, Загреб, Амстердам, Ротердам, Берлин, Париж, Хамбург, Базел, Гданск, Брюксел, Рим и Милано.

Количествата на билетите са ограничени и могат да бъдат закупени само от мрежата на bilet.bg, като Early Bird все още са на цена от 20 евро. Картите за безплатен достъп до клуба няма да важат за това събитие. Вратите отварят в 19 ч. Повече информация ще откриете в събитието във Facebook.

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