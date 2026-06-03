Франческо Тристано среща класика и електронно звучене в "Бах & отвъд" на 27 юни

Пътешествието на Франческо Тристано в електронната музика започва с увлечението му по клубната култура и нейната способност да разказва истории чрез звук. Формиран като класически пианист в Джулиард Скул в Ню Йорк, той бързо печели признание с интерпретациите си на барокови и съвременни класически произведения. Артист от Люксембург, Тристано не се ограничава в рамките на един жанр и е известен с това, че съчетава по новаторски начин класическата и електронната музика. Тристано се връща за втори път в България, а поводът е участието му в CULTURAMA' 26.

Публиката ще има възможност да се наслади на концерта "Бах & отвъд" на 27 юни в РЦСИ "Топлоцентрала".

"Това, което ми хареса в електронната музика от самото начало, е структурата. Структурата на минимализма е нещо, което ми допада много, защото това е качеството, което търся и в класическата музика, особено в старата баркова музика." – споделя Франческо Тристано.

Роден сте в Люксембург, а по-късно учите музика в различни европейски градове и в Ню Йорк. Какво влияние оказаха тези разнообразни културни среди и градски пейзажи върху Вашата артистична и творческа идентичност?

Безспорно бях вдъхновен от всички градове и от всички хора, които срещнах в тях. Люксембург е много малка държава, но се отличава с голямо културно разнообразие. Аз самият съм потомък на вълната италиански имигранти от 20-те и 30-те години на миналия век. Може би затова се чувствам едновременно никъде у дома и навсякъде у дома.

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През кариерата си сте записвали произведения на Прокофиев, Равел и Вивалди, но сякаш винаги се връщате към творчеството на Бах. Последните Ви проекти включват записи на партитите, Английските сюити и миналата година – токатите. Кога се зароди любовта Ви към Бах и как той продължава да Ви влияе и днес?

Всичко започна още в ранното ми детство. Израснах, слушайки много барокова музика. Когато започнах да свиря Бах на пиано, си спомням, че си казах: "Това е". Много години по-късно нищо не се е променило. Започнах своето пътешествие по записването и издаването на цялото творчество на Бах – проект, който ще ми отнеме поне още няколко години.

През 2019 г. издадохте албум със собствени композиции, озаглавен "Tokyo Stories". Как протича творческият Ви процес, когато композирате за себе си? Какво донесе Токио във Вашия творчески свят и какво Ви вдъхновява по време на композирането?

За първи път посетих Токио през 2001 г. С течение на времето изградих много дълбока връзка с града и неговите хора. Знаех, че е въпрос на време да направя запис именно там. Когато това най-накрая се случи, проектът се беше превърнал в своеобразно любовно писмо към този неонов град. Записвах звуци из целия град и поканих мои приятели да участват в процеса. Повечето композиции се родиха в студиото в рамките на една седмица, белязана от непрекъснат творчески поток.

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Още от началото на кариерата си се отличавате с интереса и любовта си към електронната музика. Как виждате взаимодействието между електронната и класическата музикална идентичност?

Не се интересувам от смесване или сливане на класическа музика, техно или какъвто и да е друг жанр. Музиката не признава правила и граници – това е самата ѝ същност: свободата. Просто съм пианист, който се интересува и активно се занимава с електронна музика. Неизбежно акустичният и електронният свят се припокриват, флиртуват помежду си и понякога намират обща симбиоза. В крайна сметка всичко се свежда до моето лично търсене на идеалния звук.

Кои артисти са повлияли върху вкуса Ви към електронната музика? Има ли рейвове или изпълнения на живо, които са оставили траен отпечатък върху Вас?

Разбира се, много ценя детройтското техно, защото то е основата на всичко, което идва след него. Освен това Plaid и Autechre също оказаха силно влияние върху мен. Бях твърде млад, за да преживея рейв културата на 90-те години, но ясно си спомням момента, когато Daft Punk издадоха "Around the World" през 1997 г. Тогава си казах: "Трябва да разбера как се прави тази музика. Трябва да бъда част от това."

В дискографията Ви могат да се открият разнообразни форми и стилове. Как решавате какъв да бъде следващият Ви проект – между електронни произведения, записи на класически репертоар и собствени композиции?

Записването на цялото творчество на Бах е моят постоянен ориентир и през последните години всички мои проекти се въртят около него. Разбира се, продължавам да композирам и да продуцирам електронна музика, която изпълнявам на живо. Вероятно скоро ще издадем нещо ново.

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Вашата дискография показва силна любов към сътрудничеството – както в собствените Ви албуми, така и в работата Ви с други артисти или като част от триото Aufgang между 2005 и 2014 г. Каква роля играе съвместната работа във Вашия творчески процес и има ли обща причина, поради която избирате определени артисти за партньори?

Подбраните сътрудничества наистина са ме вдъхновявали много и са допринесли за това да се превърна в човека, който съм днес. Някои от тях се родиха от любопитство, други – от необходимост. Това е чудесно упражнение, защото означава да се ограничиш до известна степен – не носиш пълната отговорност за крайния резултат. Това е едновременно успокояващо и смиряващо усещане.

Преживяването на електронната музика в клубове и фестивали често се възприема като противоположност на традиционното изпълнение на класическа музика в оперни театри и концертни зали. Как виждате срещата между тези пространства, публики и култури?

Музиката звучи навсякъде, независимо от мястото или акустиката. Това, което се променя, е социалният контекст. Дали все още смятаме, че симфониите трябва да се изпълняват единствено в зали, построени преди стотици години? Според мен времената се променят. Публиката е изключително любопитна да открива нови пространства и е готова да отиде навсякъде, за да чуе даден спектакъл. А ние винаги сме благодарни на хората, че слушат – независимо къде и кога.

На 27 юни ще участвате във фестивала CULTURAMA в "Топлоцентрала" в София. Какво бихте искали да споделите с българската публика и какво може тя да очаква от това изпълнение?

Много се вълнувам, че отново ще бъда в София, тъй като последният ми концерт тук беше през... 2015 година. На фестивала CULTURAMA ще представя хибридна програма, озаглавена "Бах & отвъд", в която ще изпълнявам произведения на великия капелмайстор на клавишни инструменти и електроника, поставяйки ги в контекст със съвременни звукови картини. Благодаря сърдечно за поканата!