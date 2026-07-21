3D холограмен спектакъл-концерт с Мартина Табакова и Георги Черкин

Иновативният проект обединява виртуозно клавирно изкуство, симфонична музика, театър, поезия и впечатляващи триизмерни образи.

Какво би се случило, ако лъвът, слонът и лебедът от "Карнавалът на животните" оживеят във въздуха, а музиката се превърне в истинска триизмерна приказка?

Отговорът идва с новия 3D холограмен спектакъл-концерт на Мартина Табакова и Георги Черкин. Проектът представя популярни творби от Брамс, Дворжак, Дебюси и Сен-Санс в специални авторски аранжименти за четири ръце, един роял и симфоничен оркестър. На сцената към двамата пианисти ще се присъедини Симфониета – Враца под диригентството на Христо Павлов.

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Чрез специални вентилатори с бързо въртящи се LED ленти ще се създава илюзията за плаващи триизмерни изображения. Без очила или екран публиката ще вижда образите като истински 3D обекти, които се движат в пространството в синхрон с музиката. Холограмните устройства ще бъдат разположени под капака на рояла, така че визуалните картини сякаш да излизат от самия инструмент.

Особено впечатляваща ще бъде концертната фантазия "Карнавалът на животните" от Камий Сен-Санс, в която холограмни изображения на лъв, слон, лебед и други герои ще оживяват пред публиката.

В центъра на спектакъла са двама от ярките представители на българската клавирна школа. Мартина Табакова е лауреат на множество национални и международни конкурси, носител на наградите "Музикант на годината" и "Златно перо" и автор на соловия албум "Виртуозни клавирни шедьоври". Георги Черкин е сред най-изявените български пианисти и оркестратори, носител на "Кристална лира", "Златен век", "Златна муза" и "Златно перо", познат с оригиналните си аранжименти и с проекти, обединяващи музика и съвременни визуални технологии.

Музикалното преживяване ще бъде допълнено от авторски стихове. В ролята на композитора-разказвач с автентична визия от XIX век ще се превъплъти популярният музикант и актьор Калки.

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Специално участие ще има и младият талант Теодор Георгиев, ученик в VIII клас на Националното музикално училище "Любомир Пипков". Той ще свири на ксилосинт – електронен инструмент, който пресъздава звученето на ксилофон, вибрафон и глокеншпил.

Спектакълът е предназначен за публика от различни поколения и превръща концертната зала в пространство на въображението, където класическата музика не само звучи, а оживява.

В програмата

Йоханес Брамс – "Унгарски танци" № 1–5

Антонин Дворжак – "Славянски танци" № 4 и № 8

Клод Дебюси – "Лунна светлина"

Камий Сен-Санс – Концертна фантазия "Карнавалът на животните"

Дати на турнето

29 юли | 20:00 ч. – НЧ "Просвета", Поморие

18 октомври | 19:00 ч. – Драматично-куклен театър "Иван Димов", Хасково

22 октомври | 19:00 ч. – Концертна зала "Катя Попова", Плевен

3 ноември | 19:00 ч. – НЧ "Надежда 1869", Велико Търново

6 ноември | 19:00 ч. – Градска концертна зала, Враца

Билети се предлагат в мрежите на Eventim и Grabo, както и на касите на залите.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по програма "Големи проекти" – "Създаване и разпространение".