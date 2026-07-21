Победителка от "Евровизия": Бургас ще е градът-домакин! (ВИДЕО)

Победителката на "Евровизия 2018", израелката Нета Барзилай, предсказа, че "Евровизия 2027", която ще се проведе в България след победата на DARA, ще бъде домакинствата от Бургас.

Именно морският град и София останаха двата претендента за домакинството на конкурса след отпадането на другите кандидати - Пловдив и Варна.

"Знам, че малко закъснях, но традицията си е традиция. Предвиждам, че следващият град, който ще домакинства "Евровизия" е... Бургас", обяви Нета.

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Историята зад предвижданията на Нета Барзилай се превърна в една от най-забавните и обичани традиции сред феновете на "Евровизия". Тя е известна като "Проклятието на Нета", защото певицата има феноменалната способност винаги да посочва грешен град за домакин на следващото издание.

Ето защо повечето потребители в социалните мрежи шеговито обявиха, че тази прогноза означава категорична победа за София.

Раждането на забавната традиция

Всичко започна в нощта на нейния триумф през май 2018 г. в Лисабон с песента "Toy". Веднага след като спечели кристалния трофей, Нета извика от сцената: "Следващия път в Йерусалим!". Противно на думите ѝ обаче, Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Израел решиха "Евровизия 2019" да се проведе в Тел Авив.

Този забавен гаф вдъхнови Нета да превърне грешните прогнози в ежегоден ритуал. Преди всяко официално обявяване на града домакин, тя публикува забавно видео с "прогноза". Историята показва 100% грешна успеваемост:

За 2021 г.: Прогнозира Амстердам - Домакин стана Ротердам

За 2022 г.: Прогнозира Рим - Домакин стана Торино

За 2023 г.: Прогнозира Манчестър - Домакин стана Ливърпул

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За 2024 г.: Прогнозира Стокхолм - Домакин стана Малмьо

За 2025 г.: Прогнозира Женева - Домакин стана Базел

За 2026 г.: Прогнозира Инсбрук - Домакин стана Виена