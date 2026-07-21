THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA с нова локация – концертът на 27 юли ще се проведе на Vidas Art Arena

Организаторите на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA от Строежа информират, че концертът на 27 юли ще се проведе на нова локация – Vidas Art Arena в Борисовата градина. Всички останали параметри на събитието остават без промяна.

Специалното издание на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA ще събере на една сцена две от най-емблематичните имена на нюйоркската сцена – BIOHAZARD и ONYX, в единственото им съвместно шоу за това лято в Европа. Към тях се присъединяват SWORN ENEMY, които са част от настоящото турне на BIOHAZARD, както и българските хардкор легенди LAST HOPE и DRS+.

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Програма на концерта на 27 юли:

17:30 – Отваряне на вратите / Anton Hristov DJ Set

18:00 – DRS+

18:45 – LAST HOPE

19:30 – SWORN ENEMY

20:15 – ONYX

21:30 – BIOHAZARD

След края на концерта феновете могат да продължат вечерта на официалното афтърпарти в Club Stroeja (ул. "Г. С. Раковски" 116), което започва в 23:00 ч. и е с ограничен капацитет до 200 места. Специален гост зад пулта ще бъде фронтменът на BIOHAZARD Evan Seinfeld, който ще представи DJ сет с класически метъл, траш, хардкор и други любими парчета. Заедно с него ще се включи и Anton Hristov DJ Set.

"Феновете са истинската причина да правим всичко това – това е обмяна на енергия. България, ще се видим скоро!", казва Evan Seinfeld в навечерието на шоуто.

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Организаторите призовават всички посетители да се съобразят с промяната на локацията и да пристигнат навреме, за да не пропуснат началото на концертната програма. С промяната на локацията на практика остават само около 500 билета до пълното разпродаване на събитието. Поради което се препоръчва възможно най-ранното закупуване на билети. Можете да ги намерите тук.

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