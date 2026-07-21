Войната в Украйна:

THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA с нова локация – концертът на 27 юли ще се проведе на Vidas Art Arena

21 юли 2026, 12:08 часа 577 прочитания 0 коментара
Снимка: Stroeja
THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA с нова локация – концертът на 27 юли ще се проведе на Vidas Art Arena

Организаторите на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA от Строежа информират, че концертът на 27 юли ще се проведе на нова локация – Vidas Art Arena в Борисовата градина. Всички останали параметри на събитието остават без промяна.

Специалното издание на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA ще събере на една сцена две от най-емблематичните имена на нюйоркската сцена – BIOHAZARD и ONYX, в единственото им съвместно шоу за това лято в Европа. Към тях се присъединяват SWORN ENEMY, които са част от настоящото турне на BIOHAZARD, както и българските хардкор легенди LAST HOPE и DRS+.

Интервю: Зад кулисите на световната хардкор сцена: Говори Александър Бояджиев - Чиката (ВИДЕО)

Програма на концерта на 27 юли:

17:30 – Отваряне на вратите / Anton Hristov DJ Set

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

18:00 – DRS+

18:45 – LAST HOPE

19:30 – SWORN ENEMY

20:15 – ONYX

21:30 – BIOHAZARD

След края на концерта феновете могат да продължат вечерта на официалното афтърпарти в Club Stroeja (ул. "Г. С. Раковски" 116), което започва в 23:00 ч. и е с ограничен капацитет до 200 места. Специален гост зад пулта ще бъде фронтменът на BIOHAZARD Evan Seinfeld, който ще представи DJ сет с класически метъл, траш, хардкор и други любими парчета. Заедно с него ще се включи и Anton Hristov DJ Set.

"Феновете са истинската причина да правим всичко това – това е обмяна на енергия. България, ще се видим скоро!", казва Evan Seinfeld в навечерието на шоуто.

Интервю: Евън Сайнфелд от Biohazard пред Actualno: В този разединен свят използваме нашата музика, за да обединяваме хората

Организаторите призовават всички посетители да се съобразят с промяната на локацията и да пристигнат навреме, за да не пропуснат началото на концертната програма. С промяната на локацията на практика остават само около 500 билета до пълното разпродаване на събитието. Поради което се препоръчва възможно най-ранното закупуване на билети. Можете да ги намерите тук.

A тук можете да се присъедините към събитието във Facebook.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Onyx Biohazard концерти Александър Бояджиев - Чиката
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес