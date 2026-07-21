Конкурсът "Музикални сезони" стартира подбора на поп и рок таланти за българското участие във фестивала ESNS в Грьонинген

Националният конкурс "Музикални сезони", организиран от Българското национално радио (БНР) в партньорство с МУЗИКАУТОР, стартира предварителната селекция за поп и рок таланти. Одобрените кандидати ще бъдат номинирани за участие във фестивала Eurosonic Noorderslag (ESNS) в Грьонинген, Нидерландия, който ще се проведе от 13 до 17 януари 2027 г. Разноските по изпращането на избрания музикант или група, престой и настаняване се поемат от БНР, МУЗИКАУТОР и ESNS.

Мисията на инициативата е да открива, подкрепя и развива българските таланти, като им дава възможност да представят своя авторски репертоар на водещи европейски фестивали. Надпреварата създава реални възможности за международна реализация и популяризиране на съвременното българско творчество в четири категории: поп и денс, рок, джаз и фолклор.

"Националният конкурс "Музикални сезони" е насочен към творци, които създават авторска поп и рок музика и имат репертоар от поне 45 минути. Честно и обективно жури ще подбере до петима финалисти, а един от тях ще бъде поканен от организаторите на Eurosonic да изнесе концерт по време на фестивала", обяви Милен Митев, генерален директор на БНР. Той призова българските музиканти да кандидатстват, защото музиката им заслужава да бъде чута на световната сцена.

БНР и МУЗИКАУТОР са стратегически партньори в организацията и финансирането на конкурса. Процесът на подбор задължително преминава през предварителна селекция. Експертно жури, съставено от музикални редактори от БНР и популярни български музиканти – членове на МУЗИКАУТОР, прави първоначален дигитален преглед на подадените портфолиа, след което се събира на присъствена сесия в БНР, за да оцени детайлно всеки кандидат в съответната стилова категория.

Чрез конкурса "Музикални сезони" Българското национално радио организира и предлага официални номинации на български артисти за ключови европейски шоукейс фестивали по линия на EBU (Европейския съюз за радио и телевизия) или чрез директни партньорства. Сред тези фестивали са именно престижни музикални форуми като Eurosonic Noorderslag. След приключването на вътрешния конкурс БНР предлага селектираните финалисти на европейските партньорски фестивали, специализирани в съответните жанрове. Те на свой ред определят към кого да отправят официална покана за участие.

Музикални портфолиа в стиловете поп и рок за участие във фестивала Eurosonic Noorderslag (ESNS) в Грьонинген се приемат до 10 август 2026 г. включително на сайта на радиото: bnr.bg/muzikalnisezoni.