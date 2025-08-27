"Глупави клоунски изцепки": Двама от Cradle of Filth напуснаха групата насред турне

Двама от членовете на британската метъл група Cradle of Filth напуснаха бандата по средата на турнето в Южна Америка поради това, което един от членовете нарече "непрофесионално поведение" и "глупави клоунски изцепки". През уикенда вокалистката и клавиристка Зое М. Федероф обяви, че напуска групата, като посочи, че "не е в състояние да продължи турнето и да продължи като цяло с Cradle Of Filth". През нощта обаче китаристът Марек "Ашок" Шмерда, който е неин съпруг, също обяви, че юе напусне групата след края на турнето.

Dear fans and friends, I ask you to please respect my wife and myself in this transitional period. I am indeed leaving... Posted by Marek Ashok Smerda on Tuesday 26 August 2025

В острата си декларация, с която обяви, че напуска групата, Шмерда заяви, че решението му се дължи на факта, че бандата вече не може да "осигури бъдещето ни, а всъщност му пречи". Сред другите причини са многото работа за сравнително ниско заплащане, доста високият стрес и фактът, "че отдавна не чувстваме, че тази група наистина дава приоритет/се грижи за членовете си. Години наред непрофесионалното поведение на хората над нас доведе до нашето решение".

Бившият китарист продължи, като посочи това, което според него са "глупави клоунски изцепки", тъй като групата е записала колаборация с поп суперзвездата Ед Шийрън, за която той твърди, че в един момент "е била благотворителен сингъл за деца, после сингъл с цел печалба, после част от следващия албум, а сега кой знае и аз просто не искам да имам нищо общо с това". Оттогава Шмерда е поискал неговите участия в предстоящи албуми да бъдат премахнати преди издаването им. Шмерда също така е помолил феновете да спрат да спекулират за личния живот както на Федероф, така и на самия него, и "никога да не я обиждат или да не критикуват нейните решения в мое присъствие... или когато и да е".

Отговорът от Cradle of Filth

Няколко часа след изявлението на Шмерда Дани Филт от Cradle of Filth обяви, че се разделя с китариста незабавно, а не както той бе написал - след края на турнето.

It is with a grave heart that Cradle Of Filth officially announce the firing of guitarist Marek ‘Ashok’ Smerda from the... Posted by Dani Filth on Tuesday 26 August 2025

Федероф, която през уикенда публикува собствено изявление, в което обяви, че напуска групата, публикува последващ пост, в който твърди, че причините за това са "лошото управление" както от страна на вокалиста Дани Филт, така и от страна на мениджърския екип.

Дани Филт отговори на твърденията, наричайки ги клеветнически, и увери южноамериканските фенове, че турнето ще продължи: "Въпреки всички опити да се клевети и да се провали групата, Cradle Of Filth НЯМА да отмени нито едно от концертите си в Южна Америка. Въпреки това феновете ще трябва да се примирят с факта, че ще свирим като група с един китарист, разбира се, докато временният заместник на Ашок не пристигне, за да се присъедини към турнето след няколко дни.", написа Дани Филт в социалните мрежи, цитиран от "Edinburgh News".

Припомняме, че Cradle of Filth за последно бяха в България през 2024 г.

