График за първия концерт на The 69 Eyes в България

Финландската готик/глем метъл банда The 69 Eyes ще забие за първи път в България след само два дни, на 24 април, в столичния клуб Joy Station. Пригответе се за нещо мрачно, драматично, секси и елегантно... готик рок от най-висока класа.

Вратите на клуба ще бъдат отворени за публика в 19 ч., а The 69 Eyes ще излязат на сцената точно в 20 ч.

Още: Ето кои са легендарните музиканти зад супергрупата BEAT, съживяваща звука от 80-те на King Crimson

Билети за концерта на The 69 Eyes на 24 април 2026 г. в клуб Joy Station все още могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно") и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

Когато слънцето залезе и луната изгрее, финландските готик крале The 69 Eyes гордо слагат слънчевите си очила, кожените си якета и черна очна линия, за да се слеят с нощта. Създадена в мъгливите и мрачни барове на Хелзинки преди повече от 30 години от човешкото въплъщение на готическия рок Jyrki 69, групата е образцов пример за всичко тъмно и мрачно. Издава 13 албума, има турнета по целия свят и дори платинен статус в родината си. Но "целият свят", оказва се, доста дълго време изключва България.

Още: Слушаме цялата музика от Stranger Things на живо в София!

Е, вижда му се краят и на това... най-накрая и нашата родина ще се отбележи на музикалната карта, по която се движи финландската готик/глем метъл банда The 69 Eyes. На 24 април 2026 г. The 69 Eyes ще забие за първи път в България в столичния клуб Joy Station.