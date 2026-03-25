High Vis пристигат в София с експлозивна смесица от пост-пънк и модерен рок

На 16 юни City Stage ще посрещне една от най-вълнуващите нови групи на британската алтернативна сцена – High Vis. Групата, която уверено размива границите между хардкор, пост-пънк и инди рок, идва в София, за да представи своя интензивен и емоционално зареден звук – директен, суров и едновременно с това мелодичен. Билетите за събитието влизат в продажба на 27 март в 12:00 ч. в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 25 евро.

Създадени през 2018 г., High Vis бързо се утвърждават като име, което не просто следва традициите на хардкор сцената, а ги развива в нова посока. Тяхната музика комбинира агресията и енергията на жанра с влияния от Britpop, нео-психеделия и дори Madchester groove, създавайки уникален баланс между заразителни мелодии и сурова сила. Още с дебютния си албум "No Sense No Feeling" (2019) те разширяват рамките на стила, който самите те определят като "пост-индустриален британски misery punk" – звук, роден от социалната реалност и вътрешното напрежение на съвременния живот.

С втория си албум "Blending" (2022), включващ силни тракове като "Talk For Hours" и "Trauma Bonds", групата прави сериозна крачка напред. Освен че разширява музикалния си диапазон, вокалистът Graham Sayle придава още по-дълбока емоционална тежест на текстовете – откровени, уязвими и насочени към социални и политически теми. Въпреки мрака, който често присъства в тях, музиката на High Vis носи и ясно послание за свързаност и надежда.

Най-новият им проект "Guided Tour" показва банда в пълния ѝ творчески размах – уверена, сплотена и жадна за нови върхове. Записан в Holy Mountain Studios в Лондон с продуцента Jonah Falco и инженера Stanley Gravett, албумът звучи едновременно сурово и прецизно, като колекция от парчета, изградени чрез жива енергия, повторение и силна сценична химия. В рамките на 11 композиции High Vis преминават през различни лица на съвременната китарна музика – от уличен пънк и инди звучене до по-тежки алтернативни моменти и дори шугейз влияния, като всичко това остава обединено от тяхната характерна интензивност.

Концертът на High Vis в София ще бъде възможност публиката да усети тази енергия на живо – директна, безкомпромисна и напълно завладяваща. Повече информация за събитието следете тук, а билетите може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 25 евро след 27 март (петък) от 12:00 ч.