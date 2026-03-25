Спорт:

High Vis пристигат в София с експлозивна смесица от пост-пънк и модерен рок

25 март 2026, 12:45 часа 205 прочитания 0 коментара
High Vis пристигат в София с експлозивна смесица от пост-пънк и модерен рок

На 16 юни City Stage ще посрещне една от най-вълнуващите нови групи на британската алтернативна сцена – High Vis. Групата, която уверено размива границите между хардкор, пост-пънк и инди рок, идва в София, за да представи своя интензивен и емоционално зареден звук – директен, суров и едновременно с това мелодичен. Билетите за събитието влизат в продажба на 27 март в 12:00 ч. в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 25 евро.

Създадени през 2018 г., High Vis бързо се утвърждават като име, което не просто следва традициите на хардкор сцената, а ги развива в нова посока. Тяхната музика комбинира агресията и енергията на жанра с влияния от Britpop, нео-психеделия и дори Madchester groove, създавайки уникален баланс между заразителни мелодии и сурова сила. Още с дебютния си албум "No Sense No Feeling" (2019) те разширяват рамките на стила, който самите те определят като "пост-индустриален британски misery punk" – звук, роден от социалната реалност и вътрешното напрежение на съвременния живот.

С втория си албум "Blending" (2022), включващ силни тракове като "Talk For Hours" и "Trauma Bonds", групата прави сериозна крачка напред. Освен че разширява музикалния си диапазон, вокалистът Graham Sayle придава още по-дълбока емоционална тежест на текстовете – откровени, уязвими и насочени към социални и политически теми. Въпреки мрака, който често присъства в тях, музиката на High Vis носи и ясно послание за свързаност и надежда.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Най-новият им проект "Guided Tour" показва банда в пълния ѝ творчески размах – уверена, сплотена и жадна за нови върхове. Записан в Holy Mountain Studios в Лондон с продуцента Jonah Falco и инженера Stanley Gravett, албумът звучи едновременно сурово и прецизно, като колекция от парчета, изградени чрез жива енергия, повторение и силна сценична химия. В рамките на 11 композиции High Vis преминават през различни лица на съвременната китарна музика – от уличен пънк и инди звучене до по-тежки алтернативни моменти и дори шугейз влияния, като всичко това остава обединено от тяхната характерна интензивност.

Концертът на High Vis в София ще бъде възможност публиката да усети тази енергия на живо – директна, безкомпромисна и напълно завладяваща. Повече информация за събитието следете тук, а билетите може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 25 евро след 27 март (петък) от 12:00 ч.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
концерти хардкор High Vis
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес