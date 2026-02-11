Неприемливи сатанисти: Турция забрани концерти на емблематични метъл банди

Планираните изяви на руската деткор група Slaughter To Prevail и полските ветерани на блекенд дет метъла Behemoth бяха официално отменени в Истанбул и Анкара, Турция, след натиск от местни религиозни групи и медии, които се позоваха на конфликти с "обществените ценности". Областният управител на Истанбул Давут Гюл коментира отмяната в социалните медии днес, като заяви: "До този ден в Истанбул не е била разрешена никаква дейност, която да развращава обществото, и това няма да се промени и в бъдеще."

İstanbul’da toplumu ifsat eden hiçbir faaliyete bugüne kadar izin verilmemiştir ve bundan sonra da verilmeyecektir. https://t.co/TQngbtiB6r — Davut GÜL (@gul_davut) February 10, 2026

В официално прессъобщение от офиса на областния управител се обяснява, че концертите, насрочени в Zorlu Performing Arts Center Turkcell Stage на 10 февруари (Slaughter To Prevail) и 11 февруари (Behemoth), са забранени поради широко разпространената обществена реакция. В съобщението се цитират членове 17 и 22 от Закон № 2911 за събранията и демонстрациите и член 32/Ç от Закон № 5442 за провинциалната администрация, с които се налага двудневна забрана на всички концерти, фестивали и събития с билети в Zorlu PSM и Zorlu Center от 00:01 часа на 10 февруари до 23:59 часа на 11 февруари.

Според Bianet, турската телевизия Akit TV е насочила вниманието си към двете групи, наричайки Slaughter To Prevail "проповядващи сатанизъм и крадящи вярата на младите хора" и описвайки Behemoth като "открито противопоставящи се на религията със сатанинското си облекло", пише "Metal Injection".

Реакции от групата

Вокалистът на Slaughter To Prevail Алекс Терибъл отхвърли твърденията за религиозна принадлежност, като поясни в социалните медии: "Нямам представа за какво говорят, но ние сме SLAUGHTER TO PREVAIL… Освен това не сме сатанисти. Ние сме брутална дет метъл банда. Аз лично ще отида във Валхала, след като умра. Нашият китарист… вероятно ще отиде в ада, защото е православен християнин. Турски народ, обичам ви и уважавам вашата страна и религиозни възгледи. Но не ме наричайте сатанист."

Terrible също така публикува видео в Instagram, в което заявява: "Концертът в Турция беше отменен, защото една ислямска група хора оказа силен натиск върху определени правителствени кръгове, твърдейки, че разпространяваме сатанинска пропаганда, което е напълно невярно. Аз вярвам в Бога. Нашият китарист Джак... той буквално свири с православния кръст на гърдите си. Но не можем да направим нищо срещу турското правителство, а ние сме гости тук. Затова с цялото си уважение, не знам какво да правя. Това е много тъжна ситуация."

To our fans in Istanbul and Ankara, we are deeply disappointed to confirm that our scheduled performances in Turkey have... Posted by BEHEMOTH! on Wednesday 11 February 2026

И от Behemoth излязоха с официална позиция по повод отмяната на концертите им в Турция. В нея се казва следното: "До всички наши фенове в Истанбул и Анкара - дълбоко сме разочаровани от това, че планираните ни концерти в Турция са отменени. Въпреки че положихме огромни усилия и водихме сериозни дискусии, решението от местната управа е окончателно. Няма какво да направим, за да го отменим.

Отмяната на концертите идва след натиск от религиозни групи, които характеризират изкуството ни като сатанистка пропаганда и го смятат за неприемливо. Това е пореден пример за това как идеологията се използва за потискане на артистичното изразяване и ограничаване на културната свобода. От Behemoth винаги сме защитавали креативната независимост и правото на артистите да изразяват себе си без цензура. Музиката не е заплаха, но заглушаването ѝ би трябвало да разтревожи всеки, който цени свободата на изразяване.

За онези, които планираха да посетят концертите, които пътуваха и бяха готови да споделят тази нощ с нас - искрено съжаляваме. Борихме се, за да осъществим тези концерти и споделяме яда и разочарованието ви. Турция има някои от най-страстните и верни фенове в света и се надяваме, че ще дойде денят, в който ще се върнем в Истанбул и Анкара и ще можем да свирим пред вас без никакви пречки. Дотогава - благодарим ви за подкрепата."

