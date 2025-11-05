Инициативата „Светилник“ на МУЗИКАУТОР ще избере и българско училище в Бесарабия

В рамките на петото издание на националната творческа инициатива „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“, организирана от сдружението на автори и музикални издатели МУЗИКАУТОР, предстои да бъде избрано и финансирано едно българско училище от Бесарабия, за създаване на собствен училищен химн.

В Бесарабия (Украйна) живеят компактни български общности, училищата в този регион са центрове на културна памет и езикова традиция. За тях, в условията на несигурност и предизвикателства, този акт е особено ценен: музиката се превръща в символ на надежда и мост между българските културни диспори, свързвайки ученици, творци и институции. Включването на такова училище в инициативата е и символичен жест към тези, които пазят българския дух и поколения наред съхраняват българския език, обичаи, песни и вяра.

„Една моя мечта се превръща в реалност, а гласът, който казва „ние сме тук, не сме сами“ бе чут както от моите колеги, така и от партньорите на „Светилник“. Химнът на училището не е просто песен — той е обща цел, която събира деца, учители и родители в споделено чувство за принадлежност.“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР, след гласуването и единодушното решение на Управителния съвет на сдружението за осигуряване на допълнително финансиране.

От старта си през 2021 г. досега инициативата е дарила оригинални авторски химни на 31 български училища, обединявайки над 26 000 ученици и близо 1 800 учители чрез музика, творчество и ценности. „Светилник“ е проект, който превръща музиката в инструмент за духовност, образование и общностно единение. С включването на бесарабско училище кампанията преминава естествено отвъд границите на България, утвърждавайки идеята, че българският дух живее там, където звучи българската песен.

Националната инициатива „Светилник“ се реализира с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, и се радва на подкрепата на ключовите Българска телеграфна агенция (БТА), Българска национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), Национална академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), Народен театър „Иван Вазов“, Столична община, множество медийни партньори и спомоществователи.