Innerglow представиха най-новото си парче "Освободен" (ВИДЕО)

"Освободен" е вдъхновяваща лятна песен с танцувален ритъм, фънки китара и мелодични вокали, а този път е включен и нов за музиката на Innerglow инструмент – саксофонът. Именно саксофон свири основната тема в "Освободен" и той е записан от младата инструменталистка Марина Михайлова. Басът в песента пък е изсвирен от Боян Петков от група "Остава", който през последната година се превърна в неизменен участник в концертите на Innerglow.

Текст и видео

Текстът на сингъла "Освободен" е фокусиран върху преодоляването на разочарованията и неуспехите от миналото, свалянето на товара от плещите и откриването на сила и мотивация да продължиш напред.

Видеоклипът на "Освободен" е дело на забележителен екип от успешни млади български творци. Продукцията е реализирана от Hexagon Films и Studio Karakashyan, а режисьор е Коста Каракашян, работил с артисти като Rita Ora и Years&Years. Той притежава богат опит в областта на хореографията и киното, а работата му е представяна от "NOWNESS", "The New Yorker" и "The Guardian". Изпълнителен продуцент на видеото е Радостин Радев, работил не само в киното, но и в областта на рекламата. Като актьор и продуцент той е реализирал проекти за редица популярни брандове, а филмите му са награждавани по международни фестивали в Торонто, Будапеща, Рим и Лондон.

Във видеото на "Освободен“ участват актьорите и танцьори Александра Тальокова, Жасмина Вълчева, Даниел Бинев и Светлин Банкин, пише БГНЕС.

