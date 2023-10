Jin Monic с втори есенен сингъл. Чуйте го (ВИДЕО)

"Обичаме есента и до голяма степен това е сезонът на нашата музика – когато хладните утрини се комбинират с хипнотизиращите цветове на листата и ежедневието ни", обясняват от бандата желанието си да представят две от парчетата си едно след друго в последните няколко седмици.

Песента също има елементите на сезона - цветният ритъм и бас линия ни носят напред с оптимистична непоколебимост, докато замечтаните китарни рифове и текстът ни напомнят, че понякога в живота се случват и разочарование, разминаване, ярост.

За записа на парчето Jin Monic колаборират с Михаил Русев и Янко Генов, с които вече имат няколко завършени проекта. Визуализацията към "Slippin’ Away" e поверена на великолепната София Добрева - Nolita, която тази година представи своя самостоятелна изложба в Манчестър и е известна с работата си по много други музикални проекти (Hayes&Y, Остава, Me And My Devil и др.).

От Jin Monic казват, че са концентрирани над завършването и издаването на нова музика и в следващите месеци ще е трудно да ги видите на живо - затова пък можете да се насладите на последните им два сингъла и да очаквате други.