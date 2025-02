Кендрик Ламар обеща изключително шоу на полувремето на Супербоул 2025 (ВИДЕО)

Рапърът Кендрик Ламар, един от големите победители на наградите "Грами", заяви, че феновете му трябва да очакват "разказване на истории" по време на шоуто на полувремето на Супербоул този уикенд. Ламар ще оглави шоуто на полувремето на неделния сблъсък между Канзас Сити Чийфс и Филаделфия Ийгълс и обяви, че SZA ще се присъедини към него като основен гост по време на концерта.

Големият въпрос, който вълнува всички, е дали Ламар ще изпълни награденото си с "Грами" язвително парче "Not Like Us", което е част от враждата с колегата му рапър Дрейк, стигнала до съда.

Рап, който те кара да мисллиш

На наградите "Грами" миналата неделя Ламар спечели във всичките пет категории, за които беше номиниран - "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добра рап песен", "Най-добро рап изпълнение" и "Най-добър музикален клип".

"Мисля, че винаги съм бил много открит по отношение на разказването на истории чрез моето творчество и история на музиката... Харесва ми винаги да продължавам това усещане хората да слушат, но и да мислят", каза той в интервю преди финала на сезона в НФЛ. Ламар казва, че никога не си е представял, че ще бъде звездата на Супербоул, когато е започвал кариерата си.

През 2022 г. той се появява като водещ изпълнител в хип-хоп шоу, но това ще бъде първото му самостоятелно шоу от подобен мащаб. "Не съм мислил за никакъв Супербоул - мислех за най-добрия стих... Това не беше никакъв Супербоул", казва той. "Това, което знам, е, че страстта, която имам сега, е все още страстта, която имах тогава.", предава БГНЕС.

