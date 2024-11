Краят на Fugees: Праз Мишел напуска групата

Праз Мишел - един от основателите на култовата група от 90-те години Fugees, обяви, че напуска формацията, заради продължаващите в момента дела срещу него и вероятността да бъде вкаран в затвора. 52-годишният рапър, чието истинско име е Праказрел Самуел Мишел, потвърди напускането си в интервю за "Variety", в което казва: "Приключих с това".

Така се отбелязва краят на Fugees, чиито хитове "Killing Me Softly" и "Ready Or Not" се превърнаха в емблематични за няколко поколения. През годините групата имаше редица проблеми и с останалите членове Лорин Хил и Уайклеф Жан, включително и лични съдебни битки, които доведоха до решението на Мишел да напусне групата.

Сериозни съдебни проблеми

По-рано тази година Мишел заведе дело срещу Лорин Хил, обвинявайки я в това, че е провалила турнето на групата през 2023 г. Хил е обвинена в измама, нарушаване на договора и източване на бюджета за турнето с "ненужни и фиктивни харчове". Според Мишел Хил е отказала предложение от фестивала Coachella на стойност 5 милиона долара, без да информира другите членове на групата, което сериозно ги е ощетило финансово.

Още: Праз Мишел от Fugees съди Лорин Хил за финансови злоупотреби

Делото доведе до отмяна на турнето на Fugees в САЩ, макар датите за Великобритания и Европа да останаха. Друго обвинение за корупция срещу Мишел обаче му попречи да пътува и така той остана встрани от групата, пише "Marca".

Съдебните проблеми на Праз Мишел дойдоха след участието му в малайзийския финансов фонд 1MDB. Заради множество обвинения рапърът може да лежи в затвора 20 години. Въпреки сериозната заплаха за свободата му, Мишел вярва, че е невинен: "Вярвам в своя път. По-добре до теб да бъдат малко хора, които те подкрепят истински, отколкото да си заобиколен от тълпа, която се разбягва, когато нещата станат сериозни.", споделя Мишел пред "Variety".

Лорин Хил също имаше сериозни съдебни проблеми, след като бе уличена в укриване на данъци в продължение на пет години и общ размер над 1 млн. долара. През 2013 г. тя бе осъдена на 3 месеца затвор и 3 месеца домашен арест с електронна гривна.

Още: Шер обяви, че прекратява кариерата си (ВИДЕО)