Кръсте Роджевски & Томика Рийд с първи концерт в България

На 11 септември (четвъртък) Зала "Сингълс" на НДК от 21:00 ч. ще бъде домакин на първия концерт у нас на един наистина специален дует, който пристига директно от Ню Йорк за два концерта – в София и Скопие. За първи път българската публика чу гласа на битолчанина Кръсте Роджевски (живеещ от 1997 г. в САЩ) през далечната 2007 г. във философския хорър "Сенки" на режисьора Милчо Манчевски (в основната песен във филма - македонския евъргрйн "Еден бакнеж"/"Една целувка" в аранжимент на Дуке Бояджиев – песен, сякаш изпята от Арто Линдзи, но водеща не към Бразилия или Ню Йорк, а към тукашните георгафски ширини).

През следващото десетилетие песни на Кръсте се появяват и в други филми на Манчевски, всичките до едни – показвани на София Филм Фест: "Бикини Муун", "Върба",... а в последния – "Каймак" – дори го виждаме в малка роля. Но да върнем лентата с 30 години назад и да проследим историята от самото начало...

За Кръсте Роджевски

Фотограф: Tatjana Rantasha

Д-р Кръсте Роджевски заминава за Ню Йорк в края на 90-те, където, след близо две десетилетия практика като психиатър, ще се завърне към музиката. Преди заминаването си (1997) в родния си град е част от същия музикален и артистичен кръг, от който се раждат двете супергрупи, с чиито имена днес свързваме Битола – "Фолтин" и "Любойна". На американска земя започва да свири и записва, окуражен от самата Мери Халворсон, с която са близки приятели и която свири електрическата китара в първите му четири албума – "Batania" (2015), "Bitter Almonds" (2016), "The Rabbit And The Fallen Sycamore" (2017) и "Hubris" (2020). В тези албуми, а и в следващите два – "Fair Weather Friends" (2022) и "Black Еarth" (2023) – срещаме още имената на цяло съзвездие американски музиканти от съвременната авангардна сцена: Тома Фуджиуара, Икуе Мори, Кен Вандермарк, Крис Спийд, Крис Дейвис, Томика Рийд, Никол Мичъл, Ингрид Лауброк и... the one and only Бил Ласуел, който е и продуцент на албумите на Кръсте от няколко години насам. Най-новият албум на Роджевски "Кръстена вода" (2024) е изцяло солов.

Музиката на Кръсте Роджевски се състои от песни с мелодична гласова линия (близо до стилистиката на Арто Линдзи, Лу Рийд, Винисиус Кантуария, Грант Харт и др.) на английски и македонски (или дори смесващи двата езика), често с изразен фолклорен привкус, който събира в едно по изключително интересен начин южнобалканската традиция (с използването на специфични диалектни изрази от Битола), старата градска музика, боса нова-та, блуса и нюйоркския "ноу уейв" и "хардкор джаз" на заден план (защото, както казва самият Роджевски, "ние не носим у себе си само любов и красота, но и своите тъмни страни", поради което тези контрасти, а понякога и крайности, както в музиката на Арто Линдзи, Юджийн Чадборн, Марк Рибо и т.н., си идват съвсем естествено).

Коя е Томика Рийд

Фотограф: Michael Jackson

Американската челистка, композиторка и импровизаторка Томика Рийд е едно от най-добре познатите имена на съвременната чикагска авангардна сцена. Записвала е и е концертирала с Art Ensemble Of Chicago (и отделно с Роско Мичъл), The AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) Great Black Music Ensemble, Антъни Брекстън, Джо Макфий, Макая МакКрейвън, Никол Мичъл, Дейв Ремпис, Mike Reed's Loose Assembly, Александър Хоукинс, Дейв Дъглас, Кахил Ел'Забар, Fire and Water Quintet на Майра Мелфорд и много, много други легенди. Основателка на Chicago Jazz String Summit и носителка на званието "Джаз герой на Чикаго" на Асоцацията на джаз журналстите (JJA) за 2017 г. Стипендиантка е на United States Artists (2021) и на Фондацията "МакАртър" (2022), т.нар. "стипендия за гениални музканти". Почетен гост-професор в "Милс Колидж".

От нейния Tomeka Reid Quartet са част Мери Халворсон и Тома Фуджиуара - музикантската конфигурация, записала втория албум на Кръсте Роджевски "Bitter Almonds" (2017). Томика Рийд свири в още един от албумите на Роджевски – "Fair Weather Friends" (2022), а двамата заедно на запис могат да бъдат чути и във филмите "Бикини Муун" и "Върб" на Милчо Манчевски.

Двамата са в Европа само за два концерта - голям, в Националната филхармония в Скопие на 13 септември, и камерен – в Зала "Сингълс" на НДК два дни по-рано (на 11 септември 2025).

Фотограф: Tatjana Rantasha

Дуото Роджевски / Рийд е един от малкото музикални проекти в световен план, заради които чудовището "Аларма Пънк Джаз" би си позволило да наруши за няколко дни 100-годишния си сън и да си припомни със сладка горчивина не толкова отдавнашния златен век на полууспешна културна благотворителност с неясен адресат.

БИЛЕТИ на символични цени има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/1823249840 и на касите на EasyPay. Първите 25 са по 25 лв. Вторите 27 – по 27 лв. И накрая (в деня на концерта) ще са по 30 лв.