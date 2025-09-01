В новата си песен Орлин Горанов разказва за любовта в "Бъдеще време"

Орлин Горанов изненада публиката с нова песен и видеоклип към нея. "Бъдеще време" е лирична композиция с послание за любовта, която надживява времето и трудностите и се превръща във филмов сюжет, в който главни герои са двама души и тяхната любов. Музикалният стил на песента съчетава модерно поп звучене с елегантна оркестрация и фино преплитане на джазови и соул нюанси. В "Бъдеще време" можем да усетим топлия тембър на Орлин Горанов, поставен в съвременно звучащ аранжимент.

Силният емоционален заряд на песента е пресъздаден и във видеото – съвременен разказ за вечността на чувствата, облечен в кинематографични картини. Музиката, текстът и аранжиментът на песента са дело на Jeason Brad Lewis, той е и режисьор на видеото.

Интервю: Hellbound: Обещаващото бъдеще на българската метъл сцена

Турнето "Бъдеще време"

"Бъдеще време" е песен, която носи едновременно класическа емоционалност и модерна енергия – мост между поколенията в музиката, подобно на тазгодишното турне, което носи същото име и обединява Орлин Горанов, "Акага", "Тайният оркестър" и Trinity.

През лятото на 2025 година българската публика стана част от вдъхновяващо музикално пътешествие. Турнето "Бъдеще време" започна през лятото и вече премина през някои от най-красивите летни сцени в България.

Още: DIA с нов сингъл и дързък one-shot клип (ВИДЕО)

Остават концертите в Античния театър в Пловдив на 16 септември, в Летния театър в Русе на 18 септември, за да завърши с голям музикален спектакъл в зала 1 на НДК на 1 октомври, когато е Световният ден на музиката.

Концертите от "Бъдеще време" са емоция, енергия и красиво разказани истории – песни, които оживяват в нови концертни аранжименти и жива оркестрация. Специално за турнето звучат и съвсем нови композиции, вдъхновени от духа на този уникален проект. Всяка песен разказва за мечтите, за любовта и за силата на изкуството да прави света по-красив.

Билети за "Бъдеще време" може да намерите тук.

Още: Да давам глас на тези, които нямат: Ето какъв би бил Орлин Горанов, ако не беше певец (СНИМКА)